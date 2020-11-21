Kış aylarının vazgeçilmez ıhlamur fiyatı ile el yakıyor - Son Dakika

Kış aylarının vazgeçilmez ıhlamur fiyatı ile el yakıyor

21.11.2020 10:51

Kış aylarının vazgeçilmez ıhlamur fiyatı ile el yakıyor Ürün az olunca fiyat gören vatandaş şaşırıyor Kilosu yüzde 60 zamlanan ıhlamuru gramla almaya başladılar Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olarak bilinen ıhlamurun kilosu, yeni sezon öncesi yüzde 60 zamlandı.

Kış aylarının vazgeçilmez ıhlamur fiyatı ile el yakıyor

Ürün az olunca fiyat gören vatandaş şaşırıyor

Kilosu yüzde 60 zamlanan ıhlamuru gramla almaya başladılar

DÜZCE - Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olarak bilinen ıhlamurun kilosu, yeni sezon öncesi yüzde 60 zamlandı. Aktarlarda satılan ıhlamurun yapraklı halinin kilosu 150, çiçeklisi ise 250 liraya yükseldi.

Korona virüs salgınına karşı vatandaşların korunma yöntemlerinden birisi olarak gördüğü Ihlamur'da sezon öncesinde zamlandı. Bir önceki yıl yapraklı ıhlamurun kilosu 100 liraya çiçeklisi ise 200 liraya satılırken, bu yıl fiyatlara zam geldi. Korona virüs salgını sonrasında ıhlamurun az toplandığını belirten Aktar Furkan Zenci, "Vatandaşların ıhlamura talebini arttı. Ihlamura talep biraz fazla yüksek ama fiyatlarımızda çok yükseldi. Aldığımız yerlerde hep fiyatlarını yükseltti. Geçen seneye oranla yüzde 50 yüzde 60 zam oluştu. Ayrıca geçen sene daha çok ıhlamur toplanırken bu sene köylülerimiz daha az ıhlamur topladılar. Bundan dolayı biraz cep yakıyor. Şu anda yapraklı ıhlamurun fiyatı 150-160 lira arasında, çiçekli olanın fiyatı ise 250 ila 300 lira arasında değişiyor" dedi.

"Geçen sene 5 liraya aldığım paket 10 lira olmuş"

Ihlamuru gramla aldığını belirten Ümit Çetin ise, "Geçen sene elimde ki poşeti 5 liraya almıştım. Bu sene aynı poşete 10 lira dediler. Yüzde yüz zam gelmiş bende çok şaşırdım. Kilosunu sordum 160 lira dediler. Geçen hafta sorduğumda kilosunu 150 lira demişlerdi. Anlamsız bir çıkış var. Allah sonumuzu hayır eylesin. Ihlamuru yapraklı aldım. Çiçeklisinin kilosunu 250 lira dediler. Ona zaten verecek gücümüz yok. Korona virüsten dolayı zaten iş güç yok. Çok fazla iş güç yapamıyoruz. Bütçemiz buna yetti bunu aldık. Artık bununla idare edeceğiz. Bu paket bize birkaç gün gider. Hepsi ıhlamuru içmek zorunda. Başka korunma şansımız yok. Grip aşısı da yok piyasada yani ciddi manada bir sıkıntı var. O yüzden korunmayı doğal yollardan çözmeye çalışacağız. Kış ayı geldi en güzel korunma yöntemi de ıhlamur. Ihlamur tüketimini yapacağız" diye konuştu.

Kış aylarının vazgeçilmez ıhlamur fiyatı ile el yakıyor
Kış aylarının vazgeçilmez ıhlamur fiyatı ile el yakıyor
Kış aylarının vazgeçilmez ıhlamur fiyatı ile el yakıyor
Kış aylarının vazgeçilmez ıhlamur fiyatı ile el yakıyor
Kış aylarının vazgeçilmez ıhlamur fiyatı ile el yakıyor
Kış aylarının vazgeçilmez ıhlamur fiyatı ile el yakıyor

Koronavirüs, Ihlamur, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kış aylarının vazgeçilmez ıhlamur fiyatı ile el yakıyor - Son Dakika Ekonomi


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