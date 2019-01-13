Kış Aylarının Vazgeçilmez Lezzeti "Arabaşı"

Av hayvanlarının, hindi, kaz veya tavuğun etiyle pişirilen sıcak çorba ile soğuk hamurun buluştuğu "arabaşı", Yozgat
'ta kış mevsiminin vazgeçilmez yöresel lezzeti olarak tarihi konaklarda ikram ediliyor.
Yozgat Belediyesince 2012'de TSE'ye tescil ettirilen arabaşı, restore edilerek kültür hizmetlerinde kullanılan tarihi konaklardaki programlarda yaşatılıyor.
Eskiden kış mevsiminde özellikle av hayvanlarının etiyle pişirilen çorba, bugün ise tavuk, kaz ve hindi etiyle yapılıyor. Küçük gruplara konaklarda, kalabalık gruplara ise belediye aşevinde hazırlanan arabaşı ikram ediliyor.
Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan
, tarihi Hayri İnal Konağı'nda kentte görev yapan gazetecilere arabaşı ikramında bulundu.
Arslan, yaptığı açıklamada, arabaşının Yozgat'ın önemli gelenekleri arasında yer aldığını söyledi.
Arabaşının bir araya toplanma vesilesi olduğunu anlatan Arslan, "Arabaşı, konuşup, muhabbet etme vesilesidir. Tabii ki toplumlar gelenekleriyle, kültürleriyle yaşar. Gelenekler, geçmişi geleceğe taşıyan önemli unsurlardır. Bu manada da Yozgat'ın arabaşı sohbetlerini çok önemsiyoruz." dedi.
Gazetecilerden Oğuz Bahçeli de "Gayet güzel bir etkinlik oldu. Kış günlerinin vazgeçilmezi arabaşını bugün yine tatmış olduk." dedi.
Abdullah Doğan ise kültürel mirasların yaşatılması için yapılan tüm etkinleri önemsediğini dile getirerek, "Arabaşının aslında Yozgat sınırlarını aşan, Yozgatlının yaşadığı her yerde yapılan kültürel bir lezzet olduğunu biliyorum." diye konuştu.
Sıcak çorbayla soğuk hamurun buluşması
Arabaşı çorbası, kavrulmuş un, acı biber, tavuk, kaz, hindi gibi kanatlı hayvan etiyle pişiriliyor. Arabaşının hamuru ise un, su ve tuzla hazırlanıyor. Kaynayan suyun içine atılan un, karıştırılarak bulamaç kıvamına getiriliyor. Daha sonra bir tepsiye dökülen hamur soğutuluyor. Soğuyan hamur, baklava dilimi şeklinde kesiliyor.
Kaşığa önce soğuk hamur, ardından çorba alınıyor ve çiğnenmeden yutuluyor.