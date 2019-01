Kış aylarının vazgeçilmez tatlısı 'Kaymaklı ekmek kadayıfı'Ekmek kadayıfının şehirlerarası yolculuğu İstanbul 'dan Afyonkarahisar 'a geliyor, hazırlanıp tekrar İstanbul'a gönderiliyorAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın yöresel tatlılarından 'kaymaklı ekmek kadayıfı' lezzetiyle damaklarda iz bırakıyor.Üzerine konulan kaymak ile lezzetini adeta ikiye katlayan 'ekmek kadayıfı', özellikle kış aylarında fazlasıyla tercih ediliyor. Tatlı seçimlerinin başında gelen ekmek kadayıfı, şehir içi ve şehir dışının yanı sıra komşu ülkeler tarafından da seçiliyor. Afyonkarahisar'ın markası haline gelen kaymaklı ekmek kadayıfı şehirde bulunan üniversite öğrencileri tarafında da çokça tercih ediliyor. Afyonkarahisar'da kaymaklı ekmek kadayıfı üretiminde 3'üncü kuşak olan Burak Can Köse, İstanbul'dan gelen kuru ekmek kadayıflarını imalathanelerinde hazırlayıp sipariş üzerine tekrar İstanbul'a geri gönderdiklerini belirtti."Saraydan çıkma bir tatlı"Yaklaşık 60 yıldır tatlı üretimi yapan Hidayet Korkmaz, kış aylarında kaymaklı ekmek kadayıfına ilginin arttığını söyledi. Korkmaz "Kış aylarında daha çok satışımız oluyor. Yaz aylarında da ilimize gelen yabancılara satıyoruz. Daha çok dışarıdan gelen misafirlerimiz rağbet gösteriyor. Kış aylarında da yerli müşterilerimize veriyoruz. Bu tatlının sırrı saraydan çıkma. Fatih Sultan Mehmet zamanın saraylarda tüketilen bir tatlıdır. Ekmek kadayıfını biz kendimiz üretiyoruz. Kaymakla yendiği için ayrı bir lezzete sahip. Bizim kaymağımız da meşhurdur, kaymak civar köylerden kişilerden geliyor. Kaymakları seçerek en güzellerini alıyoruz. Müşterilerimiz de çok beğeniyor. Biz kent olarak şeker de üretiyoruz. Şekerimizin içerisinde hiç glikoz yok. O yüzden vazgeçilmez bir tatlı oluyor" dedi."Ekmek kadayıfının pişirilme şekli oranı çok "Hidayet Korkmaz'ın torunu Burak Can Köse de, dedesinden aldığı ilhamla kaymaklı ekmek kadayıfını müşterilerle buluşturmaya devam edeceğini söyledi. Köse şöyle konuştu:"Biz 3 nesildir ekmek kadayıfı işiyle uğraşıyoruz. Ben 3'üncü nesil olarak ekmek kadayıfı ve kaymağını müşterilerle buluşturuyorum. Ekmek kadayıfının İstanbul'dan kurusu geliyor. Biz de burada kendi imalathanemizde bunun şerbetleme işlemini yapıyoruz. Ekmek kadayıfında esas bizim özelliğimiz yüzde 100 şeker kullanmamızdır. Bu işi şu an daha farklı yollarla yapan birçok işletme var. Bu işten yüzde 100 şeker kullanılması çok önemlidir. Ekmek kadayıfının pişirilme şekli oranı çok farklı. Pişirme de farklı olduğu için bizim müşterimizin alışmış olduğu bir sistemle ekmek kadayıfı üretmeye devam etmekteyiz.""Kaymak ekmek kadayıfını dengeliyor"Ekmek kadayıfının kış aylarında daha lezzetle yenen bir tatlı olduğunu kaydeden Köse, "Ağır olması sebebiyle kaymaklı tüketiliyor. Kaymak ekmek kadayıfını dengeleyen, tamamlayan bir unsurdur. Afyonkarahisar'da meşhur olmasının sebebi de zaten kaymaktır. Kaymağın da güzel olmasının sebebi haşhaşın küspesini camışların yemesidir. Haşhaş Afyonkarahisar'da üretilen bir bitkidir. Bunun küspesini yiyen camış çok yağlı bir kaymak veriyor. Bu Afyon'da meşhur olmasının sebeplerinden bir tanesidir. İstanbul'da kurusu üretiliyor burada şerbetleniyor. Ne hikmetse buradan da İstanbul'a tekrar gönderiliyor" dedi.