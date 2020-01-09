Kış aylarının vazgeçilmezi balık, kebabın tahtını sallıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kış aylarının vazgeçilmezi balık, kebabın tahtını sallıyor - Son Dakika

Kış aylarının vazgeçilmezi balık, kebabın tahtını sallıyor

6 saat önce

Diyarbakır'da kış aylarının vazgeçilmez yemeklerinden olan balık, bölgede kebabın tahtını sallıyor.

Kış aylarının vazgeçilmezi balık, kebabın tahtını sallıyor, System.String[]

Diyarbakır'da kış aylarının vazgeçilmez yemeklerinden olan balık, bölgede kebabın tahtını sallıyor.


Diyarbakır'da kış mevsimiyle birlikte balık satışlarının artması kebabı ikinci plana attı. Şifa deposu olan ve günde 200 kilogram satılan balık, kış aylarının vazgeçilmez lezzeti haline geldi.


Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde balıkçılık yapan Ahmet Kutad, günde yaklaşık 200 kilogram balık sattığını belirterek, balığın ciğer ve kebabın tahtını salladığını söyledi. Balık kültürünün Diyarbakır'a yayılmasıyla birlikte vatandaşların ciğer ve kebap yerine kış aylarında balığa yöneltiğini aktaran Kutad, etten çok daha uygun fiyata satılan balık satışlarının kış aylarında iki katına çıktığını dile getirdi. Kudat, "Diyarbakır'da kış aylarının vazgeçilmezi balık, kebabın tahtını sallıyor, balık burada baya bir rağbet görüyor. Çok fazla çeşit bulunduruyoruz. günde 150 ila 200 kilogram arası satış yapıyoruz. Hamsiye yoğun ilgi var, fiyatları beyaz ve kırmızı ete göre uygun. Batıda hamsi pişmişi 30 ile 40 lira arasında bizde ise 20 lira. Ürünlerimizin içinde en pahalısı Norveç Somunu, kilosu 90 lira. Güvenilen yerlerde balık alınmalı. Sirkülasyonun yoğun olduğu yerlerde alışveriş yapılmalı" dedi.


Müşterilerden Mesut Doğru da fiyatları uygun olduğu için kış aylarında balığı daha çok tercih ettiklerini söyledi. Doğru, "Etin içerisindeki vitamin ayrı, balığın içerisindeki vitamin ayrı, kış olmasından dolayı da balığın taze olması bunu etkiliyor. Fiyatı da çok uygun, artık insanlar ne yediğine değil de ne kadar yediğine bakıyor, bundan dolayı fiyatı tercih ediyoruz. Evde temizlemesi ve pişirmesi oldukça zor, burada her şeyi hazır şekilde alıyoruz. Eve götürüp sıcak sıcak tüketebiliyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 9 Ocak 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
İstanbul'da muhtarların posta tebligatı tepkisi Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı Diyarbakır okulun 4'üncü katından atlayan rojbin, hayati tehlikeyi atlattı

Son Dakika Haberleri
19:28 Nijerya'da silahlı saldırı: 12 ölü - Son Dakika
19:27 Bakan Kasapoğlu, Düzce'de - Son Dakika
19:26 DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika
19:26 Mısır Dışişleri Bakanı Şükri'nin Cezayir ziyaretinde Libya konuşuldu - Son Dakika
19:25 Ryan Babel, İstanbul'dan ayrıldı - Son Dakika
18:27 Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 19:27:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kış aylarının vazgeçilmezi balık, kebabın tahtını sallıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]