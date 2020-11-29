Kış aylarının vazgeçilmeziydi, pandemide talepler patladı - Son Dakika

Kış aylarının vazgeçilmeziydi, pandemide talepler patladı

29.11.2020 11:50

Kış aylarının vazgeçilmeziydi, pandemide talepler patladı Sivas'ta kış aylarında oldukça sık tercih edilen kış çayına korona virüsü nedeniyle talep arttı Sivas'ta vatandaşlar tarafından oldukça sık tercih edilen kış çayına korona virüsü nedeniyle talep arttı.

Kış aylarının vazgeçilmeziydi, pandemide talepler patladı

Sivas'ta kış aylarında oldukça sık tercih edilen kış çayına korona virüsü nedeniyle talep arttı

SİVAS - Sivas'ta vatandaşlar tarafından oldukça sık tercih edilen kış çayına korona virüsü nedeniyle talep arttı.

Kış aylarının sert geçtiği Sivas'ta hava sıcaklıkları son günlerde sıfırın altına kadar düştü. Kentin bazı bölgelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Vatandaşlar soğuk havalarda hastalıklardan korunmak için doğal yöntemlere başvuruyor. Dünyayı etkisi atına alan Covid-19 salgını da vatandaşların telaşını bir hayli artırdı. Aktarların hazırladığı yaklaşık 12 şifalı bitkinin karışımından oluşan kış çayı tezgahlarda yerini aldı. Zencefilden tarçına, hatmi çiçeğinden yayla çayına kadar bir dizi bitkinin bir araya gelmesiyle oluşan kış çayı vatandaşlar tarafından sıkça tercih ediliyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek, grip ve soğuk algınlığına iyi geldiği düşünülen çaya Covid-19 salgını nedeniyle talep arttı. Şifalı çayın 100 gramı ise 12 Türk Lirasından satışına sunuluyor.

Çayın içerisinde yaklaşık 12 şifalı bitki bulunuyor

Kent merkezi Çarşıbaşı mahallesinde bulunan Aktar Orhun Özfidancı, kış çayı karışımının içerisinde yaklaşık 12 bitkinin olduğunu belirterek, "Kış çayı pandemi sürecinde ve kış aylarının gelmesiyle beraber bağışıklık sistemi, üst solunum enfeksiyonu ile alakalı kullanılan bir bitki karışımıdır. İçerisinde ıhlamur, ada çayı, zencefil, zerdeçal, havlıcan, tarçın, karanfil, hatmi çiçeği, ada ya da yayla çayı, altın otu, defneyaprağı, ebegümeci gibi 10-12 çeşit bitkiyi barındıran karışık çaydır. Pandemi dönemindeki süreçten öncede her zaman sorulan ve istenen bir üründür. Ama Covid-19 sebebiyle bu talep 2 katına çıktı" şeklinde konuştu.

100 gramı 12 Türk Lirası

Aktar Özfidancı, çayın ve bitkilerin 12 ayda kullanılabileceğini ve 100 gramının 12 Lira olduğunu dile getirerek, "Sivas kışı çetin geçen bir il olduğu için vatandaş kendi bağışıklık sistemiyle alakalı ürünleri kullanmayı hem alışkanlık haline getirdi hem de seçici olmaya başladı. Artık duyduklarına göre değil araştırarak almaya başladılar. Bu da bizim işimizi daha da kolaylaştırıyor. Çünkü biz anlatıyorduk ama şimdi vatandaş kendi araştırıyor. Zaten ıhlamurun, ada çayının, tarçının genel olarak etkileri ve özellikleri aynı. Soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, farenjit gibi genel adıyla üst solunum yolu enfeksiyonları için kullanılacak ürünlerin kapsamına giren ürünler. Yani boğazınız ağrıdığında içebileceğiniz bir ürün. Sadece kış ayı geldiği zaman akla gelen üründür kış çayı. Ama bunun çeşitli versiyonları var. Macun hali var, küp şeker halinde olan hali var Atom Çayı dediğimiz. Bunları sadece kış aylarında değil 12 ay içinde kullanabileceğimiz bir takım ürünler. 100 gam paketler halinde satıyoruz, Fiyatı 12 Lira" ifadelerini kullandı.

Kış çayı alan müşteri Orhan Çur, " Sivas'ta biliyorsunuz havalar soğuk. Grip ve salgın olduğundan dolayı kış çayı almaya geldik. Ailece kullanıyoruz ve faydasını görüyoruz" dedi.

Kış aylarının vazgeçilmeziydi, pandemide talepler patladı
Kış aylarının vazgeçilmeziydi, pandemide talepler patladı
Kış aylarının vazgeçilmeziydi, pandemide talepler patladı
Kış aylarının vazgeçilmeziydi, pandemide talepler patladı

Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kış aylarının vazgeçilmeziydi, pandemide talepler patladı - Son Dakika


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