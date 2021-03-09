- Kış bahçeleri enerji üretecek - Son Dakika

- Kış bahçeleri enerji üretecek

09.03.2021 14:07

- Kış bahçeleri enerji üretecek "CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, "3 buçuk kilovolttan başlayıp sınır olmadan istediğiniz kadar büyük kafelere, otellere, havuz başlarına, evlerin kış bahçelerine, teraslarına, her yerde yer alacak bir ürün geliştirdik" CW Enerji, balkonlarda...

- Kış bahçeleri enerji üretecek

"CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, "3 buçuk kilovolttan başlayıp sınır olmadan istediğiniz kadar büyük kafelere, otellere, havuz başlarına, evlerin kış bahçelerine, teraslarına, her yerde yer alacak bir ürün geliştirdik"

ANTALYA - CW Enerji, balkonlarda uyguladığı güneş paneli projesinden sonra kış bahçeleri, teras, havuz başları gibi alanlarda da ısı yalıtımı sağlayan paneller üretti. Konu ile ilgili konuşan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, "3 buçuk kilovolttan başlayıp sınır olmadan istediğiniz kadar büyük kafelere, otellere, havuz başlarına, evlerin kış bahçelerine, teraslarına, her yerde yer alacak bir ürün geliştirdik" dedi.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde 42 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu ve 165 milyona mal olan, cam panellerle elektrik üretimi gerçekleştirilen fabrikada ürettikleri yeni panellerin tanıtımı gerçekleştirdi. Yeni panellerin, kış bahçeleri, teraslar, havuz başları gibi çok yönlü alanlarda kullanabileceğini belirten Sarvan, panellerin ısı yalıtımı sağladığını ve enerji üretimi gerçekleştirdiğinin de altını çizdi. Ürünün ilk siparişini Almanya'dan aldıklarını belirten Sarvan, Avrupa'nın diğer ülkelerine de gönderim yapmayı hedeflediklerini belirterek ürünün Türkiye'de önemli bir ihracat kalemi olacağını vurguladı.

"Alüminyum alt yapı ile sızdırmazlığı sağlayarak bir ürün ürettik"

Sarvan,"Güneş enerji sistemleri ile uğraşıyoruz. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde Avrupa'nın en büyük panel üreticisi olarak yer almaktayız. 700 çalışanımız ile fotovoltaj sektörüne, güneşten elektrik sektörüne hizmet etmekteyiz. Müstakil evlerde çatıda yeriniz olduğu gibi, teras yapma, kış bahçesi yapma ihtiyacı duyuyoruz. Burada da yeni nesil bir panele ihtiyacımız olduğunu düşündük. Burada her biri ebatına ve voltuna göre değişerek 280 volttan yaklaşık 400-500 volta kadar paneller yaparak, teraslarda özel bir alüminyum alt yapı ile sızdırmazlığı sağlayarak bir ürün ürettik" diye konuştu.

"Enerji tasarrufu sağlıyor"

Ürünün sağladığı enerji tasarrufuna değinen Sarvan, " Burada yaklaşık 3 buçuk kilovolttan başlayıp sınır olmadan istediğiniz kadar büyük kafelere, otellere, havuz başlarına, evlerin kış bahçelerine, teraslarına, her yerde yer alacak bir ürün geliştirdik. Bunlar aynı zamanda bizi kış bahçesini kullandığımız gibi, güneşten elektrik üreterek hem evimize hem işletmemize, ülkemizdeki cari açığa ve geleceğimize, ozon salınımına, küresel ısınmaya katkı sağlayacak bir ürün geliştirdik. Türkiye'de de önemli bir ihracat kalemi olduğunu düşünüyoruz. Bu ürünün ilk siparişini Almanya'dan aldık. Almanya'da yaklaşık 50 noktaya bu ürünü göndermeye başladık. Almanya'dan sonra Fransa, Belçika, Hollanda gibi Avrupa'nın diğer ülkelerine de göndermeyi planlıyoruz. Ürün, enerji tasarrufu sağlıyor. Isı yalıtımı sağladığı gibi soğuğu, sıcağı önlüyor. Aynı zamanda da bütün bu işleri yaparken elektrik üretiyor" şeklinde konuştu.

- Kış bahçeleri enerji üretecek
- Kış bahçeleri enerji üretecek
- Kış bahçeleri enerji üretecek
- Kış bahçeleri enerji üretecek
- Kış bahçeleri enerji üretecek
- Kış bahçeleri enerji üretecek

Organize Sanayi Bölgesi, Almanya, Antalya, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi - Kış bahçeleri enerji üretecek - Son Dakika Ekonomi


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