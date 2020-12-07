Kış bakımlarını ihmal eden sürücüleri büyük masraf bekliyor - Son Dakika

Kış bakımlarını ihmal eden sürücüleri büyük masraf bekliyor

07.12.2020 09:42
Kış bakımlarını ihmal eden sürücüleri büyük masraf bekliyor, System.String[]

Kış aylarının gelmesiyle birlikte sürücülerin araç bakımlarını ihmal etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, araçlardaki sıvı kontrolleri ve periyodik bakımlarının önemine dikkat çekiyor.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte sürücülerin araç bakımlarını ihmal etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, araçlardaki sıvı kontrolleri ve periyodik bakımlarının önemine dikkat çekiyor. Kış şartlarında araçların verimli kullanılabilmesi için fren ve debriyaj balatalarının kontrol edilmesi ve lastik havalarının iyi ayarlanması gerektiğine işaret eden uzmanlar, motorlu taşıtların kışlık bakımlarının yüksek maliyet getirmediğini ifade ediyor.

Kışlık bakım masrafından kaçınmanın daha büyük sorunlara yol açacağını vurgulayan Şançelik Otomotiv bünyesindeki Euro Repar Car Servis Yetkilisi Hakan Oral, "Kışlık bakımın masrafından kaçınmak, güvenli sürüşü engeller, yakıt tüketimini ve kaza riskini artırır. Sabahları aracı çalıştırmak güçleşir. Zorlukla çalıştırılsa bile verimli çalışmayacak ve yakıt tüketimi artacaktır. Motor düzensiz çalıştığı için yıpranma fazla olacak ve aracın ömrü kısalacaktır" dedi.

Araçtaki bütün mekanizmalar gözden geçirilmeli

Kışın olan kazaların temelinde buzlanma, yolun durumuna göre önlem almamak ve araçları kışa hazırlanmamak olduğunu vurgulayan Hakan Oral, "Bunun için kış lastiği takılmalı, çekici zincir bulundurulmalı, fren, direksiyon, şanzıman, diferansiyel ile motorun yağ bakımı yapılmalıdır. Ayrıca, akülere asit, radyatörlere antifriz biran önce konulmalıdır. Balatalar, silecekler, diskler, elektronik aksam, kalorifer-klima sistemi kısaca araçtaki bütün mekanizmalar gözden geçirilerek kışa hazır hale getirilmelidir" diye konuştu.

İzmir Yolu Şançelik Otomotiv, Bursa Küçük Sanayi ve İnegöl'de toplam 3 noktada her marka model araca yetkili servis hizmeti verdiklerini kaydeden Hakan Oral, "Pandemi sürecinde yaşanan olumsuzluklardan ve vatandaşlarımızın evde çıkmayı tercih etmediği şu dönemde hizmet ağımızı genişlettik. Bizleri arayarak bilgi verdikleri takdirde araçlarını evden alıyoruz. Bakım işlerini gerçekleştirdikten sonra aracın dezenfekte edip müşterimize teslim ediyoruz."

Soğuk hava şartlarında aracın verimli şekilde kullanılabilmesi ve aracın direncinin artırılması için bazı tedbirlerin alınması gerektiğini hatırlatan Hakan Oral, "Araçların kışlık bakımlarını ihmal eden kimi araç sahipleri, kış şartlarında araçlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle 4-5 bin liraya varan ağır faturalarla karşılaşabiliyorlar" diye konuştu.

İşte kışlık araç bakımının faydaları: "Lastik diş derinlikleri ve lastik havalarının kontrolü buzlu ve kaygan olan yollarda aracın kontrolünü kolaylaştırır. Cam suyu ve sileceklerin kontrolü uygun görüş sağlar. Aydınlatma ve ampullerin kontrolü kolaylıkla görebilmemizi ve görünürlüğümüzün artmasını sağlar. Araçta bulundurulması gerekli malzemelerin kontrolü, yolda kalındığı durumlarda doğabilecek tehlikelerin önlenmesine yardımcı olur. Aracın sabah geç çalışmasını önler. Motorun performansını artırır. Yakıt tüketimini azaltır. Bütün bu nedenlerden dolayı doğabilecek daha büyük zararların meydana gelmesini önler. Kışlık bakımın masrafından kaçınmak, güvenli sürüşü engeller, yakıt tüketimini ve kaza riskini artırır. Sabahları aracı çalıştırmak güçleşir. Zorlukla çalıştırılsa bile verimli çalışmayacak ve yakıt tüketimi artacaktır. Motor düzensiz çalıştığı için yıpranma fazla olacak ve aracın ömrü kısalacaktır"

Araçtaki bütün mekanizmalar gözden geçirilmeli

Hakan Oral sözlerini şöyle sürdürdü: "Kışın olan kazaların temelinde buzlanma, yolun durumuna göre önlem almamak ve araçlarımızı kışa hazırlanmamak başta gelmektedir. Bunun için kış lastiği takılmalı, çekici zincir bulundurulmalı, fren, direksiyon, şanzıman, diferansiyel ile motorun yağ bakımı yapılmalıdır. Ayrıca, akülere asit, radyatörlere antifriz biran önce konulmalıdır. Balatalar, silecekler, diskler, elektronik aksam, kalorifer-klima sistemi kısaca araçtaki bütün mekanizmalar gözden geçirilerek kışa hazır hale getirilmelidir" - BURSA

Kış bakımlarını ihmal eden sürücüleri büyük masraf bekliyor
Kış bakımlarını ihmal eden sürücüleri büyük masraf bekliyor
Kış bakımlarını ihmal eden sürücüleri büyük masraf bekliyor
Kış bakımlarını ihmal eden sürücüleri büyük masraf bekliyor
Kış bakımlarını ihmal eden sürücüleri büyük masraf bekliyor
Kış bakımlarını ihmal eden sürücüleri büyük masraf bekliyor

Bursa, Euro, Kaza, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kış bakımlarını ihmal eden sürücüleri büyük masraf bekliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Rıdvan Dilmen Denizlispor maçı sonrası patladı: F.Bahçe Ali Palabıyık'ı yendi Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile 7-13 Aralık tarihlerinde burcunuzu neler bekliyor? Son Dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı Kendisini 9 yerinden bıçaklayıp pompalıyla vuran eşini affeden kadın: Çocuklarımın babası ve benden defalarca özür diledi AK Parti'den 2023 yılı seçimine hazırlık: Z kuşağı ve kadın seçmenin sosyal medya hesapları mercek altında İntikam eylemi hazırlığındaki 7 DEAŞ'lı terörist yakalandı Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca cesedi yatak odasında halıya sararak gizlemeye çalıştı Serdar Aziz kırmızı kart sonrası konuştu: Ağzımdan kötü bir şey çıkmadı
Uygulanmasına günler kaldı! Profesör, Çin aşısıyla ilgili en merak edilen 5 soruyu cevapladı Uygulanmasına günler kaldı! Profesör, Çin aşısıyla ilgili en merak edilen 5 soruyu cevapladı         
09:56
Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak         
09:34
Kumar oynarken yakalandılar, Kumar oynarken yakalandılar, "Cenazemiz var" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştılar         
09:10
Bilim Kurulu üyesinden Bilim Kurulu üyesinden "Aşı salgını bitirir mi?" sorusuna yanıt: Nüfusun %90'ını aşılarsak durdurduk diyebiliriz         
08:55
Galericilerden ikinci el araç almak isteyenlere kritik uyarı: 4 altın kurala dikkat! Galericilerden ikinci el araç almak isteyenlere kritik uyarı: 4 altın kurala dikkat!         
08:44
Ermenistan'da muhalefetin başbakan adayı Manukyan'dan küstah sözler: Türkiye karşıtı cephe oluşturacağız Ermenistan'da muhalefetin başbakan adayı Manukyan'dan küstah sözler: Türkiye karşıtı cephe oluşturacağız         
07:33
Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı         
05:03
Genco Özak, Genco Özak, "Kulkan Erdenet" karakteriyle Çukur dizisine dahil oluyor         
23:48
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz         
18:27
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı? Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı?         
16:40
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu         
14:39
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 10:09:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kış bakımlarını ihmal eden sürücüleri büyük masraf bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei