Son Dakika Haberleri: Kış Bitti Palandöken'de Kar Bitmedi

Kış Bitti Palandöken'de Kar Bitmedi

1 saat önce

Dünyanın ve Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezinde kar keyfi Nisan ayında da devam ediyor.

Kış Bitti Palandöken'de Kar Bitmedi, System.String[]
Dünyanın ve Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezinde kar keyfi Nisan ayında da devam ediyor.

Türkiye'nin sahil kentlerinde bahar mevsimi etkisini gösterirken, Doğu'da ve Erzurum'da hala kar keyfi yapmak mümkün.

Hafta sonunu değerlendiren Erzurumlu kayak severler Palandöken kayak merkezinde bulunan pistlerde, kayak, kızak ve snowboard yapmanın tadını çıkarıyor.

Yıl boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Palandöken Kayak Merkezi'nde, Nisan ayı olmasına rağmen hala kayak yapılabiliyor.

Kayak, kızak ve snowboard takımlarıyla Palandöken'e gelen vatandaşlar Nisan ayında dahi kayak yapma imkanı olduklarını belirterek, "Erzurum'u çok seviyoruz, Türkiye'ye yaz geldi biz burada kayak yapma imkanına sahibiz çok mutluyuz. Palandöken'de birkaç güne kadar sezon kapanacak. Biz de senenin son demlerini kaçırmadan yaşayalım istedik" diye konuştular. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:01 Kaynak: İHA

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