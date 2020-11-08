Kışlık çerezler tezgahtaki yerini aldı - Son Dakika

Kışlık çerezler tezgahtaki yerini aldı

08.11.2020 12:18

Kışlık çerezler tezgahtaki yerini aldı Şanlıurfa'da kış aylarının vazgeçilmez kuru yemişleri arasında olan el yapımı vitamin deposu yöresel cevizli sucuk, kuru üzüm, fıstık, kesme ve bastık tatlısı gibi ürünler tezgahtaki yerini aldı.

Kışlık çerezler tezgahtaki yerini aldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kış aylarının vazgeçilmez kuru yemişleri arasında olan el yapımı vitamin deposu yöresel cevizli sucuk, kuru üzüm, fıstık, kesme ve bastık tatlısı gibi ürünler tezgahtaki yerini aldı.

Şanlıurfa'da kışın vazgeçilmez kuru yemişleri arasında olan el yapımı vitamin deposu yöresel cevizli sucuk, kuru üzüm, kesme ve bastık tatlısı gibi ürünler tezgahtaki yerini aldı. Kentte şire sezonunun açılması ile yeni mahsul ürünlere vatandaşlar ilgi gösteriyor. En pahalı ürün 80 liradan Siirt fıstığı çiğ badem olarak satılırken, en ucuz kış çerezi ise kuru üzüm olarak 20 liradan satışa sunulduğu görüldü.

Kuru yemişler vitamindir

Kışlık kuru yemişlerin hastalıklara karşı direnç sağladığını belirten Hüseyin Korkmaz, "Her yıl olduğu gibi bu yılda malumumuz kış geldi. Kış geceleri biliyorsunuz uzundur. Kışın yemekten sonra oturulur, televizyon izlenirken bu ürünler yenir, misafir gelir ikram edilir. Kış gecelerinin vazgeçilmezi olan şekerleme, şire evlerde eksilmeyen bir ihtiyaç gibi oldu. Kış ayı gelince rağbette oldu. Vatandaşlar kışlık kuru yemişlerini, tatlılarını, almaya devam ediyorlar. Havalar soğuk olunca en çok rağbet gören tatlı ürünler oluyor. Özellikle cevizli, pekmezli, sucuklar, kara üzüm bunlar kan yapıcı özelliğine sahip olduğu için bunlar daha çok tüketiliyor" dedi.

Kışa hazırlık için alışveriş yapan vatandaşlardan Kübra Kartal ise "Bağışıklık sistemine de iyi geliyor, kışın çok güzel yeniyor. Çayın, kahvenin yanında olsun lezzetli oluyor. Sürekli aldığımız şeyler. Hepsinden biraz alacağız. Kış hazırlıklarını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kışlık çerezler tezgahtaki yerini aldı
Kışlık çerezler tezgahtaki yerini aldı
Kışlık çerezler tezgahtaki yerini aldı
Kışlık çerezler tezgahtaki yerini aldı
Kışlık çerezler tezgahtaki yerini aldı
Kışlık çerezler tezgahtaki yerini aldı
Kışlık çerezler tezgahtaki yerini aldı
Kışlık çerezler tezgahtaki yerini aldı
Kışlık çerezler tezgahtaki yerini aldı
Kışlık çerezler tezgahtaki yerini aldı
Kışlık çerezler tezgahtaki yerini aldı

Şanlıurfa, Siirt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kışlık çerezler tezgahtaki yerini aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarmasıyla ilgili Türkiye'den ilk yorum: Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın Aliyev'in "Şuşa" müjdesi bölgeyi hareketlendirdi! Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi'den kaçmak için kuyruğa giren Ermeniler böyle görüntülendi Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzların önüne attılar Para meselesi yüzünden tartışığı kardeşini boğazından bıçakladı Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor
Türkiye beşik gibi! Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem yaşandı Türkiye beşik gibi! Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem yaşandı         
12:39
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı         
11:49
Canlı yayındaki yorumcu, Biden'ın kazandığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı Canlı yayındaki yorumcu, Biden'ın kazandığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı         
11:10
Süt banyosu skandalına imza atan çalışan kendini böyle savundu: İç çamaşırlarım üzerimdeydi Süt banyosu skandalına imza atan çalışan kendini böyle savundu: İç çamaşırlarım üzerimdeydi         
10:05
Yeni ABD başkanı Joe Biden oldu! İşte Biden'ın koronavirüsten ırkçılığa kadar 8 kritik konuda izleyeceği politikalar Yeni ABD başkanı Joe Biden oldu! İşte Biden'ın koronavirüsten ırkçılığa kadar 8 kritik konuda izleyeceği politikalar         
06:43
Misafirliğe gittiği evin köpeği yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı Misafirliğe gittiği evin köpeği yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı         
02:47
ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor?         
23:50
ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor         
21:14
Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i         
18:14
Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var         
16:59
İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar         
15:32
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 12:57:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kışlık çerezler tezgahtaki yerini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei