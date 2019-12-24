"Kış çileği" üreticileri hasat için gün sayıyor - Son Dakika
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"Kış çileği" üreticileri hasat için gün sayıyor

6 saat önce

Türkiye'nin meyve üretiminde söz sahibi bölgelerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde, seralarda saksılar içinde deneme amaçlı fide diken "kış çileği" üreticileri hasat öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

Türkiye'nin meyve üretiminde söz sahibi bölgelerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde, seralarda saksılar içinde deneme amaçlı fide diken "kış çileği" üreticileri hasat öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

İlçeye bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde yaz mevsiminde yetiştirdikleri çilekleri iç piyasaya ve yurt dışına satan üreticiler, meyvenin kışın hasat edilen çeşidini de deneme amacıyla ekti.

Seraları ısıtarak uygun koşulları sağlayan, gerekli diğer işlemleri de yapan üreticiler, çileklerin kızarmasının ardından hasada başlayacak.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin çilek üretiminin son yıllarda ivme kazandığını söyledi.

Kurşunlu'da yaklaşık 13 bin dekar alanda mart-nisan aylarında dikimine başlanıp yazın hasat edilen çilekte "bereketli" bir sezonun geride bırakıldığını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Yine Kurşunlu'da kışın da çilek üretimiyle ilgili çalışmalar var. Bazı arkadaşlarımız seralarında ısıtma sistemleriyle deneme çalışmaları yapıyor. Onların hasadı yapılacak. İnşallah bunun da bir örnek olmasını, çiftçilerimizin para kazanmasını umuyoruz. Nasıl ki ilkbaharda ve yazın 6 ay çilek üretiyorsak, kışın da üretime geçerek bunu bir yıla yaymaya çalışıyoruz. Umarım öyle olur. Rusya, Ukrayna ve Gürcistan'a çilek ihraç ettik. Çilek burada dönümünde 3 ton ürün veriyor. Bu sene 36 bin ton çilek üretmiş olduk. Bu büyük bir rakam. Önümüzdeki yıllarda inşallah farklı ülkelere de gönderme imkanımız olacak."

"Sadece meyvenin kızarması kaldı"

Üreticilerden Abdullah Gün de seralarda dikim, temizlik, ilaçlama, gübreleme ve zararlılarla mücadele aşamalarını tamamladıkları kış çileğinde hasada hazırlandıklarını söyledi.

Hasat için sadece meyvenin kızarmasının kaldığını dile getiren Gün, "Daha önce çilekler poşetlerin içindeydi. Hastalıklarla, zararlılarla mücadeleyi daha hızlı yapabilmek için şimdi saksılara döndük. Şu anda bir sıkıntımız yok." dedi.

Gün, ocak ayı sonuna kadar hasadı tamamlamayı planladıklarını belirtti.

Serasının bin 200 metrekare büyüklüğünde olduğu bilgisini veren Gün, şunları kaydetti:

"Şu anda buranın maliyeti 200 bin lirayı buldu. Seramızı sıcak havayla ısıtıyoruz. Onun denemelerini de yaptık, ısıtmada sorun yok. Havalar daha fazla soğuduğu zaman ısıtma sistemimizi devreye sokacağız. Ayrıca, üstü ve yanları açılabilen seramızda iklimlendirmemiz de var. Seramızda 16 bin 500 dikili saksı var, bunun sayısını 20 bine çıkarmayı hedefliyoruz."

İnegöl, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:56 Kaynak: AA
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