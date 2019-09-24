Son Dakika Haberleri: Kış dönemi spor okullarına kayıtlar başladı
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Kış dönemi spor okullarına kayıtlar başladı

21 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kış Spor Okulları kayıtları için başvuruları almaya başladı.

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Spor okullarında 6-14 yaş aralığındaki çocuklar atletizmden badmintona, cimnastikten yüzmeye kadar 10 branşta ücretsiz spor yapma imkanı bulacak.


Spor yaparak yetişen bireyler


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak üzere her yıl ücretsiz spor okullarını kış sezonunda da düzenliyor. Yılda 41 binden fazla öğrencinin spor yaptığı Büyükşehir Belediyesi spor tesislerinde gerçekleşen spor okullarında, çocukların özgüveni yüksek, disiplinli bir birey olmaları için eğitimler veriliyor


10 branşta ücretsiz spor yapma imkanı


Ücretsiz Kış Spor Okulları 12 ilçede ve 130 spor tesisinde gerçekleşecek. Spor okullarının eğitimleri alanında uzman 180 antrenör tarafından verilecek. Kayıt yaptıran ilk ve ortaokul yaş aralığındaki çocuklar ise 19 Haziran 2020'e kadar Atletizm, Badminton, Basketbol, Cimnastik, Güreş, İzcilik, Masa Tenisi, Satranç, Voleybol, Yüzme olmak üzere 10 branşta ücretsiz spor yapma imkanı bulacak.


Detaylı bilgi için


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, kış dönemi Spor Okulları hakkında bilgi almak isteyenler http://www.sporkentikocaeli.com internet adresinden ulaşılabiliyor. Ayrıca ALO 153'ü arayarak kış dönemi spor okulları hakkında detaylı bilgi alınabiliyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:24 Kaynak: İHA
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