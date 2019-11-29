Kış Feneri Festivali - NEW
7 saat önce
Bu sene ikincisi düzenlenen Kış Feneri Festivali vahşi yaşam ve devasa hayvan figürleriyle dikkat çekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:07 Kaynak: AA
Bu sene ikincisi düzenlenen Kış Feneri Festivali vahşi yaşam ve devasa hayvan figürleriyle dikkat çekiyor. Kış sezonu boyunca her akşam yüzlerce ziyaretçiyi barındıran New York'un Staten adasındaki Snug Harbor'da yer alan (Winter Lantern Festival) Kış Feneri Festivali renkli görüntüler oluşturuyor.
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