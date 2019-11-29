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Kış Feneri Festivali - NEW

7 saat önce

Bu sene ikincisi düzenlenen Kış Feneri Festivali vahşi yaşam ve devasa hayvan figürleriyle dikkat çekiyor.

Bu sene ikincisi düzenlenen Kış Feneri Festivali vahşi yaşam ve devasa hayvan figürleriyle dikkat çekiyor. Kış sezonu boyunca her akşam yüzlerce ziyaretçiyi barındıran New York'un Staten adasındaki Snug Harbor'da yer alan (Winter Lantern Festival) Kış Feneri Festivali renkli görüntüler oluşturuyor.

Kış Feneri Festivali - NEW

New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:07 Kaynak: AA
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