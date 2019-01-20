Son Dakika Haberleri: Kış Gecelerinin Vazgeçilmezi, Arabaşı

Kış Gecelerinin Vazgeçilmezi, Arabaşı

53 dakika önce

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kadınlar evlerde, erkekler de kahvehanelerde toplanarak meşhur arabaşı yemeğini yiyor.

Kış Gecelerinin Vazgeçilmezi, Arabaşı, System.String[]
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kadınlar evlerde, erkekler de kahvehanelerde toplanarak meşhur arabaşı yemeğini yiyor.

Daha çok Yenipazar Danışment ve Nasuhlar Köylerinde kaz, hindi ya da tavuk etlerinden yapılan arabaşı yemeği, kış gelince insanları bir araya getirerek sosyalleştiriyor. Kadınlar evlerde, erkekler de kahvelerde toplanıp arabaşını afiyetle yiyor. Nasuhlar Köyü Muhtarı Mehmet Keskin, "Benim çocukluğumdan beri yapılagelen geleneksel bir yemeğimizdir arabaşı. Kış gecelerinde bir araya gelip sohbet etmeye aracılık eder. Küskünleri barıştırıp birlikte olmaya yol açmaktadır. Köyümüz var oldukça her kış bu geleneğimizi sürdürmeye kararlıyız" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:40 Kaynak: İHA

Bilecik, Yenipazar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İspanyol Tenisçi Nadal, Avustralya Açık'ta Çeyrek Finalde İngiliz Kraliyeti'ne Bağlı Muhafız Alayında, 25 Yaşındaki Kadın Asker, Komutanına Cinsel Saldırıda Bulundu

Son Dakika! İstanbul'da İki Grup Arasında Çatışma Çıktı: Yaralılar Var! Son Dakika! Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş Hakkında Soruşturma Başlatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 18:33:32. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kış Gecelerinin Vazgeçilmezi, Arabaşı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]