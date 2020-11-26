Kış geldi 850 hanelik köy 50'ye düştü, sokak hayvanları muhtara kaldı - Son Dakika

Kış geldi 850 hanelik köy 50'ye düştü, sokak hayvanları muhtara kaldı

26.11.2020 10:10

Kış geldi 850 hanelik köy 50'ye düştü, sokak hayvanları muhtara kaldı Elazığ'da 850 hanelik bir köyün nüfusu kış mevsimiyle birlikte 50'ye düşünce dışarıda kalan sokak hayvanlarına köyün muhtarı sahip çıktı.

Kış geldi 850 hanelik köy 50'ye düştü, sokak hayvanları muhtara kaldı

ELAZIĞ - Elazığ'da 850 hanelik bir köyün nüfusu kış mevsimiyle birlikte 50'ye düşünce dışarıda kalan sokak hayvanlarına köyün muhtarı sahip çıktı.

Karakoçan ilçesine bağlı 850 hanelik Sarıbaşak Köyü, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte geçici göçler sonucu 50 haneye düştü. Giden köy sakinlerinin yazın beslediği kışın ise geride bıraktıkları sokak hayvanlarına ise köy muhtarı Tekin Tayfur bakmaya başladı. Ahır ile odunluğunun bir bölümünü kedi ve köpeklere ayıran Tayfur, kısıtlı imkanları ile onları beslerken, ilçe belediyesinin mama yardımıyla aç kalmamalarını sağlamaya başladı. Şuanda 15 köpek ile 8 tane kediye bakan Tayfur, hayvan sevgisi ile dostluğunun ayrı bir duygu olduğunu belirterek, onlara kalacak geçici bir yer yaptığını ancak mama konusunda destek olunabileceğini aktardı.

Kış mevsiminde köylerinde göç olduktan sonra hayvanların sahipsiz kaldığını belirten muhtar Tekin Tayfur, "Köyde yıllarca hayvancılıkla uğraşıyorum. Köydeki sahipsiz kedi ve köpeklere yardım etmeye çalışıyoruz. İlk olarak iki köpeğe bakmakla başladım. Kış gelince bir çok kişi köyden gidince diğer hayvanlar da bize kaldı. Şuanda 15 köpek ile 8 tane kedim var. Hava güzel olduğu için köyün içinde gezip dolaşıyorlar. Muhafaza edecek yer olmadığı için, kendi imkanlarımla bakıyorum. Eski evler veya ahırda onlara yer yaptım, burada besliyoruz" dedi.

"Onlar, insanlardan daha sadık ve dosttur"

Hayvan sevgisinin farklı bir duygu olduğunu dile getiren muhtar Tayfur, "Kış geldi, yiyeceklerinde biraz sıkıntı var. Sağ olsun komşulardan rica edip eski hanelerini kullanabiliriz ama yem sıkıntısı var. Hayvan sevgisi çok güzel bir şeydir. Çünkü görüldüğü üzere başta depremlerde olsun insanın hayatını kurtaran hayvanlardır. O yüzden hayvanlara sahip çıksınlar. Onlar, insanlardan daha sadık ve dosttur. Hayvanlar zararsızdır. İmkanım el verdiği sürece bunlara bakacağım. Ancak hayat şartları zor, mamalar da pahalı. Bunun için herkes duyarlı olsun, Allah herkesten razı olsun" diye konuştu.

Kış geldi 850 hanelik köy 50'ye düştü, sokak hayvanları muhtara kaldı
Kış geldi 850 hanelik köy 50'ye düştü, sokak hayvanları muhtara kaldı
Kış geldi 850 hanelik köy 50'ye düştü, sokak hayvanları muhtara kaldı
Kış geldi 850 hanelik köy 50'ye düştü, sokak hayvanları muhtara kaldı

Sokak Hayvanları, Karakoçan, Elazığ, Mama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kış geldi 850 hanelik köy 50'ye düştü, sokak hayvanları muhtara kaldı - Son Dakika


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