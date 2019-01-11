Son Dakika Haberleri: Kış Geldi Arabaşı Sezonu Açıldı

Kış Geldi Arabaşı Sezonu Açıldı

1 saat önce

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde kış mevsiminin gelmesiyle beraber arabaşı çorbası da sofralarda yerini almaya başladı.

Kış Geldi Arabaşı Sezonu Açıldı, System.String[]
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde kış mevsiminin gelmesiyle beraber arabaşı çorbası da sofralarda yerini almaya başladı.

Havaların soğumasıyla beraber hemen İç Anadolu yörelerinde hemen her evde pişirilen arabaşı çorbası, son günlerde sosyal medyada da gündem oluşturmuş durumda. İç Anadolu'da doğan ve hindi, kaz ve tavuk gibi kanatlı hayvanların etiyle pişirilen sıcak çorba ile soğuk hamurun buluştuğu yemek insanların bir araya gelerek kaynaşmasını sağlıyor. Genelde misafirlerle yenilen, yalnızca un ve sudan yapılmış çiğ hamurun yutulmasıya tüketilen çorba, maliyetinin düşük olmasından dolayı da fazlasıyla tercih ediliyor. Çorbadaki en önemli kurallardan birisi de hamuru ıslatırken çorbanın içerisinde düşüren bir sonraki arabaşını yapmakla görevlendiriliyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:50 Kaynak: İHA

İç Anadolu, Günyüzü, Eskişehir, Güncel
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