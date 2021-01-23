Kış geldi, ayıların yine uykusu gelmedi - Son Dakika

Kış geldi, ayıların yine uykusu gelmedi

23.01.2021 11:57

Kış geldi, ayıların yine uykusu gelmedi Türkiye'nin tek ayı barınağındaki ayılara kışın özel beslenme Her gün 400 kilo meyve yiyorlar Türkiye'nin tek ayı barınağındaki kış uykusuna yatmayan 71 ayıya özel beslenme programı hazırlandı.

Kış geldi, ayıların yine uykusu gelmedi

Türkiye'nin tek ayı barınağındaki ayılara kışın özel beslenme

Her gün 400 kilo meyve yiyorlar

BURSA - Türkiye'nin tek ayı barınağındaki kış uykusuna yatmayan 71 ayıya özel beslenme programı hazırlandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 5'i yavru 66'ı yetişkin olmak üzere 71 ayının bu kış da uykusu gelmedi. Kış aylarında ayılar uyumasa da 'torpor' denilen uyuşukluk dönemine giriyor ve metabolizmaları oldukça yavaşladığı için daha az yiyecek veriliyor. Günde bir ayının yaklaşık 5 ila 6 kilogram yiyecek yediğini belirten yetkililer, elma, armut, salatalık, tavuk, pelet yem, havuç gibi gıdaların düzenli olarak verildiğini kaydetti. Barınakta ayılara günde 400 kilograma yakın yiyecek veriliyor.

Kış geldi, ayıların yine uykusu gelmedi
Kış geldi, ayıların yine uykusu gelmedi
Kış geldi, ayıların yine uykusu gelmedi
Kış geldi, ayıların yine uykusu gelmedi

Rehabilitasyon Merkezi, Karacabey, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kış geldi, ayıların yine uykusu gelmedi - Son Dakika


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