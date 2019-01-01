Son Dakika Haberleri: Kış Geldi, Bere ve Atkı Satışları Arttı

Kış Geldi, Bere ve Atkı Satışları Arttı

1 saat önce

Soğuk ve yağışlı hava etkisini Ordu'nun Fatsa ilçesinde göstermeye başladı.

Kış Geldi, Bere ve Atkı Satışları Arttı, System.String[]
Soğuk ve yağışlı hava etkisini Ordu'nun Fatsa ilçesinde göstermeye başladı. İlçede bere ve atkı satışı yapan esnaf, satışlardan memnun. Kışlık şapka ve atkılar, 20 ila 50 TL arası, eldivenler ise 5 ila 20 TL arasında alıcı buluyor.

Fatsa'da soğuktan korunmak isteyen vatandaşlar ilçede şapka ve eldiven satışı yapan dükkanların yolunu tuttu. Vatandaşlar soğuk ve yağışlı havadan korunmak için şapka, eldiven ve atkıya rağbet gösteriyor.

Fatsalı esnaflardan Fırat Tatlıelma, "Havaların soğumasıyla işletmelerimize rağbet başladı. Üşümemek ve sıcak bir kış dönemi geçirmek isteyenler yün özellikli şapkaları tercih ediyorlar. Genç kesim ise kasket alarak soğuktan korunmaya çalışıyor. Fiyatlarımız geçtiğimiz yıl ile neredeyse aynı. Şapkalarımızın fiyatları 10 liradan başlıyor, kalitesine göre 50 liraya kadar yükseliyor. Eldivenler ise 5 ila 20 lira arasında satılıyor" diye konuştu. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:56 Kaynak: İHA

Ordu, Fatsa, Güncel
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