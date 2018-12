Kış geldi, durmak yok

Makine İkmal Dairesi personelini ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin , işçilere, "7/24 hizmet veriyorsunuz. Hepinizi kutluyorum. Ağır kış şartlarında her an size ihtiyaç duyulabilir, hazır olun" dedi.Kış geldi, durmak yokBaşkan Zihni Şahin, beraberinde Genel Sekreter Vekili Fikret Vatansever ile birlikte Derebahçe Mahallesi'ndeki Makine İkmal Daire Başkanlığını ziyaret etti. Başkan şahin, Daire Başkanı Mehmet Ekmekçi 'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretiyle ilgili bir değerlendirmede bulunan Başkan Şahin, "Belediyemizin tüm birimleri ile istişare içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ağırlaşan kış şartlarında özellikle kırsal kesimlere yönelik faaliyet gösteren hizmet birimlerimizin 7/24 mantığı ile çalışıyor" açıklamasında bulundu.3 ilçede seferberlikÖnceki gün itibariyle yoğunlaşan kar yağışının Ladik Salıpazarı ve Ayvacık 'ta hayatı olumsuz etkilediğini hatırlatan Başkan Şahin, "Tüm ekiplerimiz bu ilçelerimizde seferber edildi. Ladik'te gece itibariyle 2 özel araç ve 2 ticari servis aracı mahsur kalmaktan kurtarıldı. Salıpazarı'nda ise 82 yaşındaki yaşlı bir teyzemiz, 112 ekipleri ile yapılan orta çalışma sonucunda hastaneye ulaştırıldı ve tedavi altına alındı. Ayvacık'ta da Kapaklık ve Hapan bölgelerinde yolda kalan araçlar kurtarıldı" bilgilerini verdi.Teşekkür etti ve uyardıBaşkan Zihni Şahin, daireyi ziyaretinde selamlaştığı ve bir süre sohbet ettiği personele ise çalışmalarından dolayı önce teşekkür etti, ardından da bir uyarıda bulundu. Başkan Şahin, işçilere, "Olumsuz hava koşullarında mesai arkadaşlarımızın zor şartlarda çalışmaya, halkımıza hizmet etmeye devam ediyor. Bunlardan birisi Makine İkmal Dairesi'nin değerli personelidir. Makinelerin bakımı konusunda biraz daha titiz olun. Özellikle kırsal alanlarda sizlere her an ihtiyaç duyulabilir. Gayretlerinizden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum" diye seslendi. - SAMSUN