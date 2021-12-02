Kış geldi! Siz hala çayınızı limonsuz mu içiyorsunuz? - Son Dakika

Türkiye'de en çok tüketilen ürünlerin başında gelen çay, kış aylarına girildikten sonra adeta vazgeçilmeze dönüşüyor. Normal zamanlarda keyif niyetine içilen çay, kış aylarına gelindiğinde ise içine eklenen limon sayesinde adete vitamin deposu haline gelerek, gripsavara dönüşüyor. Ancak çaya limon eklemenin sadece gribi uzaklaştıran etkisi yok. Öyle ki limon ve çay birleştiğinde mideyi rahatlatmasından tutun da dinlendirici etkisine kadar birçok işe yarıyor. İşte limon ve çayın bir arada kullanılmasının faydaları...

KISA SÜREDE İYİLEŞTİRİYOR

Limonlu çayın faydaları arasında öncelikle bağışıklık sistemini güçlendirmesi geliyor. Limonun içindeki C vitamini özellikle soğuk havalarda yaşadığımız grip, öksürük, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruyucu bağışıklık sistemimizi koruyor ve güçlendiriyor. Hasta olunduğu zaman dahi çaya damlatılan birkaç damla limon ya da koyulan limon dilimi, kısa sürede iyileşmekte yardımcı oluyor.

ENERJİ VERİCİ ÖZELLİĞİ VAR

Bir başka özelliği ise, enerji vermesi. Kendinizi yorgun hissettiğinizde dinlenmek için verdiğiniz molada elinize aldığınız çayın içine damlattığınız birkaç damla limon, vücudunuzun yenilenip enerji yüklenmesine yardımcı oluyor. Bu enerjinin sebebi tabii ki, limonun içindeki C vitamini.

ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUYOR

Çaya limon eklemenin faydaları arasında limonun mide rahatlatıcı özelliği de var. Ayrıca limonlu çayın artık kilo vermeye yardımcı olduğu da biliniyor. Özellikle kahvaltıda içilen çayın içine birkaç damla limon sıkarak ya da limon dilimi ekleyerek sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olabilirsiniz. Böylece zayıflama sürecinde limonlu çay ile vücudunuza büyük bir yardım etmiş olursunuz.