Kış gelmeden son müzik festivali

Rock, rap, pop, dans ve R&B gibi birbirinden farklı müzik türlerinin yıldız isimlerinin sahne alacağı festival ile beraber Ankara, diğer şehirlerden de gelen müzikseverlerin de katılımı ile yılın en büyük açık hava müzik festivallerinden birine ev sahipliği yapacak.



Teoman, Ceza, Hayko Cepkin, Manga, Pentagram ,Fatma Turgut, Redd, Şehinşah, Anıl Piyancı, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Dolu Kadehi Ters Tut gibi gibi 22 farklı sanatçı ve grubun sahne alacağı festivalde aynı zamanda ünlü Dj'ler de sahneyi konserler öncesinde hazırlayacak.



SECTION FEST PROGRAM:



24 Ekim Perşembe 2019 TEOMAN



YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ



REDD



TNK



EMİR ERSOY



DJ NUERIC



25 Ekim Cuma 2019



PENTAGRAM



CEZA



DOLU KADEHİ TERS TUT



CAN BAYDAR



BAĞZILARI



DJ OZZY



26 Ekim Cumartesi 2019



HAYKO CEPKİN



ŞEHİNŞAH



EMİR CAN İĞREK



GÖKCAN SANLIMAN



BİRİLERİ



LEVENT ÖZER



DJ SUPPA



27 Ekim Pazar 2019



MANGA



FATMA TURGUT



UFUK BEYDEMİR



ANIL PİYANCI



AGA B



BARIŞ K.



DJ ARAS KUTAY