Kış gelmeden son müzik festivali

Rock, rap, pop, dans ve R&B gibi birbirinden farklı müzik türlerinin yıldız isimlerinin sahne alacağı festival ile beraber Ankara, diğer şehirlerden de gelen müzikseverlerin de katılımı ile yılın en büyük açık hava müzik festivallerinden birine ev sahipliği yapacak.
Teoman, Ceza, Hayko Cepkin, Manga, Pentagram ,Fatma Turgut, Redd, Şehinşah, Anıl Piyancı, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Dolu Kadehi Ters Tut gibi gibi 22 farklı sanatçı ve grubun sahne alacağı festivalde aynı zamanda ünlü Dj'ler de sahneyi konserler öncesinde hazırlayacak.
SECTION FEST PROGRAM:
24 Ekim Perşembe 2019 TEOMAN
YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ
REDD
TNK
EMİR ERSOY
DJ NUERIC
25 Ekim Cuma 2019
PENTAGRAM
CEZA
DOLU KADEHİ TERS TUT
CAN BAYDAR
BAĞZILARI
DJ OZZY
26 Ekim Cumartesi 2019
HAYKO CEPKİN
ŞEHİNŞAH
EMİR CAN İĞREK
GÖKCAN SANLIMAN
BİRİLERİ
LEVENT ÖZER
DJ SUPPA
27 Ekim Pazar 2019
MANGA
FATMA TURGUT
UFUK BEYDEMİR
ANIL PİYANCI
AGA B
BARIŞ K.
DJ ARAS KUTAY