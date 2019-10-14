Son Dakika Haberleri: Kış gelmeden son müzik festivali
Son Dakika Magazin Kış gelmeden son müzik festivali

Kış gelmeden son müzik festivali

1 saat önce

Rock, rap, pop, dans ve R&B gibi birbirinden farklı müzik türlerinin yıldız isimlerinin sahne alacağı festival ile beraber Ankara, diğer şehirlerden de gelen müzikseverlerin de katılımı ile yılın en büyük açık hava müzik festivallerinden birine ev sahipliği yapacak.

Kış gelmeden son müzik festivali, System.String[]

Rock, rap, pop, dans ve R&B gibi birbirinden farklı müzik türlerinin yıldız isimlerinin sahne alacağı festival ile beraber Ankara, diğer şehirlerden de gelen müzikseverlerin de katılımı ile yılın en büyük açık hava müzik festivallerinden birine ev sahipliği yapacak.


Teoman, Ceza, Hayko Cepkin, Manga, Pentagram ,Fatma Turgut, Redd, Şehinşah, Anıl Piyancı, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Dolu Kadehi Ters Tut gibi gibi 22 farklı sanatçı ve grubun sahne alacağı festivalde aynı zamanda ünlü Dj'ler de sahneyi konserler öncesinde hazırlayacak.


SECTION FEST PROGRAM:


24 Ekim Perşembe 2019 TEOMAN


YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ


REDD


TNK


EMİR ERSOY


DJ NUERIC


25 Ekim Cuma 2019


PENTAGRAM


CEZA


DOLU KADEHİ TERS TUT


CAN BAYDAR


BAĞZILARI


DJ OZZY


26 Ekim Cumartesi 2019


HAYKO CEPKİN


ŞEHİNŞAH


EMİR CAN İĞREK


GÖKCAN SANLIMAN


BİRİLERİ


LEVENT ÖZER


DJ SUPPA


27 Ekim Pazar 2019


MANGA


FATMA TURGUT


UFUK BEYDEMİR


ANIL PİYANCI


AGA B


BARIŞ K.


DJ ARAS KUTAY

Ankara, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:57 
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