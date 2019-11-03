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Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'na buz hokeyinde kota

6 saat önce

İsviçre'nin ev sahipliğinde 9-22 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenecek 2020 Lozan Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'na 3x3 karışık buz hokeyi disiplininde kota alındığı duyuruldu.

Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'na buz hokeyinde kota, System.String[]

İsviçre'nin ev sahipliğinde 9-22 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenecek 2020 Lozan Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'na 3x3 karışık buz hokeyi disiplininde kota alındığı duyuruldu.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamada, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) gözetiminde eylül ayında İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen yetenek testi sonrası yayınlanan listede, kadınlarda Sidre Özer, erkeklerde ise Kerem Alsan ve Ziya Efe Güçlü'nün yer aldığı belirtildi.

Bu sporcuların, 2020 Lozan'da Türkiye'yi 3x3 karışık buz hokeyi disiplininde temsil edecekleri aktarıldı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve IIHF iş birliği ile 2020 Lozan'da ilk kez yapılacak 3x3 karışık buz hokeyi disiplinine 40 ülkenin kayıt yaptırdığı vurgulandı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak ise bu seviyede bir organizasyona ilk kez katıldıklarını dile getirerek, "Sporcularımız buz hokeyinde dünyanın en önde gelen ülkelerini temsil eden sporcularla beraber yarışacak. Genç yaş kategorisinde elde edecekleri bu tecrübenin, milli takımlarımıza yansıması son derece olumlu olacaktır. Sporcularımızın ailelerine, antrenörlerine ve kulüplerimize büyük bir teşekkür borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:56 Kaynak: AA
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