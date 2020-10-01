Kış: "Göçmenlerin topluma entegrasyonu yerel bir sorun" - Son Dakika

Kış: "Göçmenlerin topluma entegrasyonu yerel bir sorun"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, "Göçmenlerin topluma entegrasyonun 'yerel' bir sorun olduğuna inanıyoruz" dedi.

Kış:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, "Göçmenlerin topluma entegrasyonun 'yerel' bir sorun olduğuna inanıyoruz" dedi.

Gülcan Kış, UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi ve Küresel Göç Görev Gücü Başkanı olarak, çevrimiçi ortamda gerçekleşen "Küresel Göç Görev Gücü Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in son anda gelişen program değişikliği nedeniyle toplantıya katılım sağlayamadığını belirten Kış, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı üyesi ülkelerin temsilcilerine mültecilerle ilgili iyi uygulama örneklerinde Mersin'den bahsetti. Uyum Masası, Öğrenci Danışma Merkezi, Kadın Sağlığı Danışma Merkezi ve güneş enerjisiyle çalışan kurutma tesisi gibi Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hayata geçen ve geçecek olan bazı uygulamalardan söz eden Kış, ülkeleri, kimsenin geride kalmadığı bir dünyada aktif rol alacak eylemlerde bulunmaya davet etti.

Kış, 11 Ekim 2019'da UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi'nin Mersin'de düzenlenen Başkanlık Toplantısı'nda, komite bünyesinde bir "Küresel Göç Görev Gücü"nün kurulmasına oybirliğiyle karar verildiğini hatırlattı. Gülcan Kış, 26-27 Kasım 2019'da Gaziantep'te düzenlenen Göç ve Yerinden Edinmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu'nda "Küresel Göç Görev Gücü"nün resmi olarak kurulduğunu belirterek, "UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi'nde göçmenlerin topluma entegrasyonun 'yerel' bir sorun olduğuna inanıyoruz" dedi.

"İlgili tüm paydaşlar arasında sinerji yaratmayı hedefliyoruz"

Küresel Göç Görev Gücü'nün göç yönetimi konusunda küresel çabalara yerel düzeyde liderlik eden ve katkıda bulunan şehirler ile şehir ağlarından oluştuğunu belirten Kış, özel sektör temsilcileri, STK'lar, Uluslararası Sivil Organizasyonlar ve akademisyenlerin de 'gözlemci' rolünde yer alacağını kaydetti. Bu kapsamda hedeflerinden söz eden Kış, "Bu girişimle hedeflerimiz, Gaziantep Bildirgesi'nde taahhüt edilenleri uygulama yolculuğunda izleyeceğimiz net haritayı bizlere sağlayacak bir araç oluşturmak, ilgili tüm paydaşları bir masa etrafında toplamak, beyannameyi uygularken karşı karşıya olduğumuz zorlukları tartışmak ve ayrıca birbirimizin deneyimlerinden yararlanmak ve deneyimlerin üzerine inşa etmektir. Beyannamemiz doğrultusunda çalışan diğer küresel gündemlerle birlikte keşfetmeyi ve ilgili tüm paydaşlar arasında sinerji yaratmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kış, mültecilere yönelik iyi uygulama örneklerinde Mersin'de Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalardan da bahsetti. Bu kapsamda öncelikle kentteki sorunların analizini yaparak etkili çözümler ortaya koymak istediklerini vurgulayan Kış, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bir "Uyum Masası" kurulduğunu ve "Göç Ana Planı"nın hazırlandığını kaydetti. Kış, özellikle Suriyeli kadınların gelir elde etmeleri ve uyum sağlamaları için Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliğiyle güneş enerjisiyle çalışan kurutma tesisi kurulma hazırlığı içinde olduklarını bildirdi. Ayrıca mültecilerin entegrasyon ve uyumu kapsamında eğitime devam edemeyen çocukları için de önümüzdeki günlerde Öğrenci Danışma Merkezi'nin faaliyete başlayacağını duyuran Kış, kadınların tedavi edilebilir ve önlenebilir hastalıklara karşı bilinçlendirilip hayatın her alanında destek alabilmeleri amacıyla Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'ni de ilerleyen dönemde hizmete sunmak için hazırlıklar yapıldığını söyledi. Pandemi sürecinde, belediye olarak mültecilerin ihtiyaçlarına karşılık verdiklerini vurgulayan ve ülke temsilcilerine çağrıda bulunan Kış, "Dünyamızı tüm göçmenler ve yerinden edilmiş insanlar için daha iyi bir yer haline getirmeye etkin bir şekilde katkıda bulunacak eylemler için bizimle birlikte çalışmaya davet ediyorum. Kimsenin geride bırakılmadığı bir dünyada rol alacak eylemlerde bulunmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Kış, yürütme kurulu üyelerini oluşturan UCLG-MEWA, UNDP, UNHCR, TBB, IOM, WALD ile katkıda bulunan tüm belediyelere teşekkür etti. - MERSİN

Kış: Göçmenlerin topluma entegrasyonu yerel bir sorun
Kış: Göçmenlerin topluma entegrasyonu yerel bir sorun

Büyükşehir Belediyesi, Mersin, yerel, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 15:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kış: 'Göçmenlerin topluma entegrasyonu yerel bir sorun' - Son Dakika

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