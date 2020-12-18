Kış güneşinin tadını çıkardılar - Son Dakika

Kış güneşinin tadını çıkardılar
18.12.2020 17:10
Kış güneşinin tadını çıkardılar Yurdun doğusunda kış mevsimi kendini hissettirirken, Tokat'ta yazdan kalma günler yaşanıyor.
Kış güneşinin tadını çıkardılar
TOKAT - Yurdun doğusunda kış mevsimi kendini hissettirirken, Tokat'ta yazdan kalma günler yaşanıyor.
Tokat'ta, kış mevsiminde güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşlar güzel havanın keyfini çıkardı. Kent merkezinde iki gündür güneşli hava etkili oldu. Bir süredir evlerinden çıkamayan vatandaşlar Yeşilırmak kenarında yürüyüş yaparak manzaranın tadını çıkardı. Korona virüs önlemlerine özen gösteren vatandaşlar farklı bir gün geçirdi. Baz vatandaşlar ise sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek parka yanlarında getirdikleri çayı yudumladı. Çocuklarda parkta salıncağa binerek eğlendi.
Son Dakika Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor! Sarı kırmızılıların ilk 11'i belli oldu Manchester United, Manchester City'de oynayan Wayne Rooney'nin oğlunu altyapısına kattı Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs olduğunu basına sızdıranlar 1 yıl hapis cezası alacak Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü Hafta sonu kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik kilitlendi MHP'nin esnafa dağıttığı Bereket Duası ve 50 kuruş tartışma yarattı! CHP'li isim: Bu resmen hakarettir TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin "Hay maşallah" sözü, Bakan Selçuk'u sinirlendirdi DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu