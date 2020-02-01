Kış günü dışarıda kalan yaşlı adama büyükşehir sahip çıktı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kış günü dışarıda kalan yaşlı adama büyükşehir sahip çıktı - Son Dakika

Kış günü dışarıda kalan yaşlı adama büyükşehir sahip çıktı

6 saat önce

Van'da yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklarda dışarıda kalan yaşlı adama Van Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.

Kış günü dışarıda kalan yaşlı adama büyükşehir sahip çıktı, System.String[]

Van'da yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklarda dışarıda kalan yaşlı adama Van Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.


Kentte etkili olan dondurucu soğuklarda dışarıda kalan 61 yaşındaki Ömer Orat isimli vatandaş Sosyal Hizmetlere Daire Başkanlığına bağlı refakatçi misafirhanesine yerleştirildi. Emniyet birimlerinin haber vermesi üzerine harekete geçen sosyal hizmetlere bağlı ekipler, yaşlı adamı bulunduğu yerde araçla alarak misafirhaneye getirdi. Burada yeme, içme, banyo ve barınma gibi temel ihtiyaçları karşılanan yaşlı adam, belediye ekiplerine teşekkür etti. - VAN

Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:33 Kaynak: İHA
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