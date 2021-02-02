Kış günü doğan kuzulara soba kenarında bakılıyor, bebek gibi özen gösteriliyor - Son Dakika

Kış günü doğan kuzulara soba kenarında bakılıyor, bebek gibi özen gösteriliyor

02.02.2021 11:20

- Kış günü doğan kuzulara soba kenarında bakılıyor, bebek gibi özen gösteriliyor Elazığ'da kış mevsiminde dünyaya gelen kuzular, ilk gün evde soba kenarında sıcak ortamda tutulduktan sonra sağlık durumuna göre annelerinin yanına bırakılarak beslenmeleri sağlanıyor Soba kenarında ısınan kuzuları...

- Kış günü doğan kuzulara soba kenarında bakılıyor, bebek gibi özen gösteriliyor

Elazığ'da kış mevsiminde dünyaya gelen kuzular, ilk gün evde soba kenarında sıcak ortamda tutulduktan sonra sağlık durumuna göre annelerinin yanına bırakılarak beslenmeleri sağlanıyor

Soba kenarında ısınan kuzuları ise çocuklar biran olsun yalnız bırakmıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da kış mevsiminde dünyaya gelen kuzular, ilk gün evde soba kenarında sıcak ortamda tutulduktan sonra sağlık durumuna göre annelerinin yanına bırakılıyor. Soba kenarında ısınan kuzuları ise çocuklar biran olsun yalnız bırakmayarak onlarla vakit geçiriyor.

Merkeze bağlı Alpagut köyünde 100 adet küçükbaş hayvanı bulunan Şavak aşiretinden Nihat Şimşek'in koyunları kuzulamaya başladı. 5 çocuk sahibi Şimşek, yeni doğan kuzuların soğuk havadan etkilenip ölmemesi için ilk gün evinde sobanın kenarına alarak kendilerine gelmelerini sağlıyor. Kuzuların sağlık durumuna göre daha sonra annelerinin yanına götürülerek beslenmesi sağlanıyor. Kuzuların evin içinde olması ise en çok çocukları sevindiriyor. Kuzularla sobanın başında bolca vakit geçiren çocuklar, onlara isimler vererek sevgilerini gösteriyor.

"Onlara gözümüz gibi bakıyoruz"

Hayvancılıkla uğraşan Nihat Şimşek, "100 adet koyunumuz var. Geçimimizi onunla sağlıyoruz. Şuanda bizim koyunların yavrulama zamanıdır. Tüm sermaye ve geçim kaynağımız kuzularımız. Biz onlara gözümüz gibi bakıyoruz. Bir kuzu bizim için çok önemli. Hepsiyle teker teker çocuk gibi ilgileniyoruz. Çünkü bir kuzu giderse zararımız oluyor. Üşümüş olanlar var, getirip ısıtıyoruz. Bazen öyle zamanlar oluyor ki 3 gün boyunca üst üste getiriyoruz. Kuzuları ısıtıyoruz ve tekrar annelerine götürüyoruz. Tüm temennimiz zayiat vermeden kuzularımızı yetiştirebilmek" dedi.

Çok hassas davrandıklarını aktaran Şimşek, "Çocuklar gibi ilgileniyoruz. Çocuklar kuzuları çok seviyorlar. Kuzuların yanına gelip seviyorlar, eve getirince de seviyorlar. Kendi evimize ve sobamızın yanına alıyoruz. Biz kendimize nasıl bakıyorsak hayvanımıza da aynı şekilde bakmak zorundayız. Kuzu 2 gün soğukta kalsa, küçük bebek gibi ölecek. Biz bunu yapmazsak kuzu yetiştiremeyiz. Onlar da sonuçta can taşıyorlar" diye konuştu.

"Onları bebek gibi bakıyor ve gözümüzün önünden ayırmıyoruz"

Kuzuları çok sevdiğini dile getiren 12 yaşındaki Sefa Şimşek ise "Bazılarını geceleri geç saatlerde doğunca eve getiriyoruz. Birkaç gün bizde kalıyorlar. Bu kuzular çok tatlılar. Onlara bebek gibi bakıyor ve gözümüzün önünden ayırmıyoruz. Kuzulara isim koyuyoruz" şeklinde konuştu.

Canı sıkılınca kuzuların yanına gittiğini aktaran 10 yaşındaki Zehra Şimşek de "Kuzuları çok seviyorum. Onlar yeni doğduğunda evimize getirip besliyoruz. Kuzuları çok seviyoruz ve tatlılar. Onlarla oyun oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

Şimşek ailesinden 9 yaşındaki Efe'de kuzuları çok sevdiğini aktardı.

Kış günü doğan kuzulara soba kenarında bakılıyor, bebek gibi özen gösteriliyor
Kış günü doğan kuzulara soba kenarında bakılıyor, bebek gibi özen gösteriliyor
Kış günü doğan kuzulara soba kenarında bakılıyor, bebek gibi özen gösteriliyor
Kış günü doğan kuzulara soba kenarında bakılıyor, bebek gibi özen gösteriliyor

Nihat Şimşek, Alpagut, Elazığ, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kış günü doğan kuzulara soba kenarında bakılıyor, bebek gibi özen gösteriliyor - Son Dakika


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