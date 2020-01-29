Kış günü evleri yanan aile yardım eli bekliyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kış günü evleri yanan aile yardım eli bekliyor - Son Dakika

Kış günü evleri yanan aile yardım eli bekliyor

6 saat önce

Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan yangında evleri yanarak kullanılamaz hale gelen aile yardım eli bekliyor.

Kış günü evleri yanan aile yardım eli bekliyor, System.String[]

Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan yangında evleri yanarak kullanılamaz hale gelen aile yardım eli bekliyor.


Geçtiğimiz aylarda düğün yapan ve eşiyle birlikte Seyrantepe Mahallesi'nde yaşamaya başlayan Kenan Korkunç'un evinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran yangın, büyük hasara yol açtı. İşsiz ve yeni evli olduğunu söyleyen Kenan Korkunç, yaşadığı mağduriyet sonrası yetkililerin kendisine yardım eli uzatmasını bekliyor. Gidecek yerleri olmayan Korkunç ailesi, kullanılamaz evde yaşam mücadelesi veriyor. - VAN

Seyrantepe Mahallesi, Tuşba, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:32 Kaynak: İHA
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