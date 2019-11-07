Kış günü evsiz kalan aileye büyükşehir el uzattı

Van Büyükşehir Belediyesi, yaşadıkları konteynerde çıkan yangın sonucu açıkta kalan aileye yardım eli uzattı.



Van'ın Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi'nde yaşayan Aşğa ailesinin 2 gün önce kaldıkları konteynerde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu konteynerde maddi hasar oluşurken, Sinan ve Elif çifti de 2 çocuğuyla açıkta kaldı. Bunun üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Aşğa ailesini Büyükşehir Belediyesine bağlı refakatçi misafirhanesine getirerek barınmalarını sağladı.



Aileye kira yardımı yapılacak



Konteynerlerinin hasar görmesi üzerine bundan sonra burada yaşayamayacak olan ve maddi zorluklar yaşayan aileye Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ev bulunup kira yardımında bulunulacak. Her ay düzenli olarak alışverişlerini yapmaları için de aileye Van Büyükşehir Belediyesi sosyal kartlarından verilecek.



İnşaatlarda çalıştığını ve havaların soğuması nedeniyle şu anda işsiz olduğunu belirten baba Sinan Aşğa, "Yaklaşık 2 yıldır maddi zorluklardan dolayı eşim ve iki çocuğumla konteynerde yaşıyorum. Talihsiz bir şekilde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu konteynerimiz yandı. Sağ olsun belediyemiz bu zor günlerimizde yalnız bırakmayıp bize sahip çıktı. Allah devletimizden ve belediyemizden razı olsun" dedi.



Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı olarak devletin imkanlarını halka ulaştırmak için geceli gündüzlü çalıştıklarını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Erkan Akın ise, "Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatları doğrultusunda kentin her noktasındaki dezavantajlı ailelere sahip çıkmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugünde konteynerde çıkan yangın sonucu evsiz kalan aileye yardım eli uzattık. İnşallah bu ailemize kira yardımında bulunup sosyal kart vereceğiz" diye konuştu. - VAN