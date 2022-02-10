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Kış günü evsiz kaldılar - Son Dakika

Kış günü evsiz kaldılar

10.02.2022 13:07
Kış günü evsiz kaldılar

Sinop'ta çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi.

Sinop'ta çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Hamidiyeköy Kuzlu Mahallesi'nde saat 11.45'te meydana geldi. İddialara göre, Aydın Kaptan, Serkan Kaptan ve Şükran Kaptan'ın yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sarınca dumanları gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen Erfelek Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Daha sonra yangın kontrol altına alınarak soğutma işleminde bulunuldu. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken 3 kişilik aile kış ortasında sokakta kaldı. - SİNOP

Kış günü evsiz kaldılar
Kış günü evsiz kaldılar

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Erfelek, Yangın, Aydın, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kış günü evsiz kaldılar - Son Dakika


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