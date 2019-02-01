Kış Günü İnsanın İçini Isıtan İkram "Salep"

Tunceli'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in talimatıyla, her Cuma günü vatandaşlara ücretsiz 'Salep' ikram edilmeye başlandı.

Tunceli'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in talimatıyla, her Cuma günü vatandaşlara ücretsiz 'Salep' ikram edilmeye başlandı.



Tunceli Belediyesi tarafından, belediye önünde kurulan stantta her Cuma günü vatandaşlara ücretsiz salep ikram ediliyor. Kışın soğuk olduğu için Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla insanların bir nebzede olsa içini ısıtması için ikram edilen Salep,vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor. Vali Sonel'de zaman zaman vatandaşlara salep ikram ederek, onlarla sohbet ediyor.



15 Temmuz Şehitler Parkı'nda çayların ücretsiz olarak ikram edildiğini anımsatan Vali Sonel, kış günü de insanların bir nebzede olsa içini ısıtmak için salep ikram ettiklerini söyledi. - TUNCELİ

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