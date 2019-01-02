Son Dakika Haberleri: Kış Günü, Öğrencilere Sınav Öncesi Sıcak Çorba

Kış Günü, Öğrencilere Sınav Öncesi Sıcak Çorba

26 dakika önce

- Kış günü, öğrencilere sınav öncesi sıcak çorbaBİNGÖL - Soğuk havanın etkili olduğu Bingöl'de, üniversite öğrencilerine final öncesi çorba ikramı yapılmaya başlandı.

- Kış günü, öğrencilere sınav öncesi sıcak çorba

BİNGÖL - Soğuk havanın etkili olduğu Bingöl'de, üniversite öğrencilerine final öncesi çorba ikramı yapılmaya başlandı.
Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesi desteğiyle Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nin koordinesinde final sınavları öncesi 'Çorbaya Kal, Büte Kalma' etkinliği gerçekleştirildi. Üniversitenin girişinde kurulan çadır altında, sınava ve derse gelen öğrencilere sıcak çorba dağıtımı yapıldı.
Öğrencilere destek olduklarını ve çorba dağıtımı yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Yücel Barakazi, "Her yıl olduğu gibi bu yılda final döneminde özellikle üniversite öğrencilerimizin sabah belki sınava gelirken acele etmeleri nedeniyle kahvaltı yapmama ihtimaline karşı çorba dağıtımı yapıyoruz. Bunu yapan arkadaşlarımıza belediye olarak destek çıkıyoruz. Karda kışta sıcak bir çorban belki karın doyurmasa bile zihinsel açıklığı giderir diye düşündük"dedi.
Etkinliğin önümüzdeki yıllarda devam edeceğine ifade eden BÜ Rektörü Prof.Dr. İbrahim Çapak, "Karlı bir günde soğuk bir sabahta öğrencilerimiz sınavlara yetişmek için koşuşturuyorlar. Muhtemelen sınav stresi ve geç kalma ihtimalini göz önünde bulundurarak kahvaltı yapmayan öğrencilerimiz olabilir. Nitekim ikram edilen çorbadan da bunu anlıyoruz, bayağı talep var. Gelen öğrencilerimiz sabahın soğuğunda bu çorba ile ısınıyorlar. Birkaç yıldır devam bu faaliyetin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini ümit ediyoruz"diye konuştu.
Öğrencilere, Başkan Barakazi ile Rektör Çapak'ta çorba dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:09 Kaynak: İHA

Bingöl Üniversitesi, Bingöl Belediyesi, Bingöl, Genel
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