Kış günü parkta yatarken bulundu, zabıta ve bekçiler destek oldu - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, kış günü parkta yatan ve geçimini hurda toplayıp, satarak sağladığını söyleyen Mehmet Bakır'a (63) zabıta ve bekçiler sahip çıktı. Parktan alınan Bakır'a yardım ve kalacak için çalışma başlatıldı.

Serik'e bağlı Orta Mahalle'deki 1926 Parkı'nda yatan kişiyi görenler, polis ve zabıtaya haber verdi. Bunun üzerine parka gelen sivil görevli bekçiler ile Serik Belediyesi zabıta ekipleri, kış günü beton zemine serdiği örtüler üzerinde yatan kişiyi uyandırdı. Ekiplerin kimliğini sorduğu kişi, adının Mehmet Bakır olduğunu ve 1 hafta önce Kahramanmaraş'tan geldiğini söyledi. Bakır, geçimini hurda toplayıp, satarak sağladığını ve parklarda yattığını anlattı.Ekipler, Serik Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile iletişime geçti. Parktan alınan Mehmet Bakır'a yardım ve kalacak yer için çalışma başlatıldı.