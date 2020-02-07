Kış hastalıklarına karşı 7 'mucize besin' ile smoothie - Son Dakika
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Kış hastalıklarına karşı 7 'mucize besin' ile smoothie

6 saat önce

ANTALYA'da beslenme ve diyet uzmanı Nafikar Başkan, havanın iyice soğumasıyla kendini gösteren kış hastalıklarına karşı 7 'mucize besin' ile hazırlanan bir bardak smoothie adı verilen içeceğin bağışıklık sistemini güçlendirip, vücut direncini artırdığını belirtti.

Kış hastalıklarına karşı 7 'mucize besin' ile smoothie, System.String[]

ANTALYA'da beslenme ve diyet uzmanı Nafikar Başkan, havanın iyice soğumasıyla kendini gösteren kış hastalıklarına karşı 7 'mucize besin' ile hazırlanan bir bardak smoothie adı verilen içeceğin bağışıklık sistemini güçlendirip, vücut direncini artırdığını belirtti.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nden Diyetisyen Nafikar Başkan, soğuk kış aylarında bağışıklığı kuvvetlendiren ve kış hastalıklarından korunmaya yarayan 5 dakikalık tarifi, herkesin rahatlıkla hazırlayabileceğini belirtti. Bir su bardağı süt, yarım su bardağı yoğurt, bir adet muz, bir iki dilim rendelenmiş zencefil, bir çay kaşığı zerdeçal, bir tatlı kaşığı bal, bir çay kaşığı tarçın ve 3 tam cevizin karıştırıcıdan geçirilerek hazırlanan 'smoothie'nin (taze meyve ya da meyve suyundan yapılmış, tatlı ve dondurulmuş, milk shake ve ice slush'a benzer bir içecek) günde bir bardak içilmesini öneren Başkan, böylelikle vücut direncinin arttırılacağını söyledi.

POTASYUM KAYNAĞI MUZ

Karışımda bulunan muzun çok iyi bir potasyum kaynağı olduğunu anlatan Başkan, "Muz ayrıca kalsiyum ve B6 vitaminiyle içerisindeki mineraller sayesinde vücut direncini arttırır, soğuk havalardaki hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirir" dedi.

DİNÇ KALMANIN FORMÜLÜ BAL

Balın, içindeki karbonhidrat sayesinde daha dinç ve enerjik kalmamızı sağladığını, aynı zamanda öksürüğe karşı boğazı yumuşattığını ve içindeki glikoz, magnezyum, potasyum, demir, kalsiyum ve fosfor sayesinde bağışıklığın güçlendiğini belirten Nafikar Başkan, kış aylarında balın vazgeçilmez besin olduğunu kaydetti.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

Başkan, yüksek protein içeriğinden dolayı hafızayı da güçlendirdiği bilinen süt ve yoğurdun ise çok önemli besinler olduğunu ifade ederek, yaz, kış tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

TARÇIN HER DERDE DEVA

Evde 5 dakikada hazırlanabilecek karışımın içerisine konulan tarçının ise tatlı ihtiyacını karşılayıp kan şekeri seviyesini dengelediğini, enfeksiyonlara karşı da koruyucu özelliği bulunduğunu, kemik sağlığını koruma ve geliştirmede önemli etkisinin bilindiğini belirten Başkan, "Tarçın antioksidan özelliği nedeniyle de virüs, bakteri, mantar gibi kış aylarında daha fazla olan enfeksiyonlara karşı vücudumuzu korur" dedi.

ZERDEÇAL VAZGEÇİLMEZ

Zerdeçalın hem  vücut direncini arttırıp hem de sindirim sisteminde etkili olduğunu anlatan Başkan, "Zerdeçal, bağırsakların çalışmasında yardımcıdır. Kış aylarında bağışıklığın düşmesi sonucu ortaya çıkan öksürüğe karşı da koruyucudur. Bağışıklığı kuvvetlendirmek için mutlaka zerdeçal kullanılmalıdır" diye konuştu.

MİDE SORUNLARINA ZENCEFİL

Zencefilin ise mide gazı, kusma gibi sorunlara karşı koruyucu olduğunu ifade eden Başkan, "Zencefil, mide ülseri, gastrit gibi özellikle bu kış aylarında görülen mide problemlerine yardımcıdır. İyi bir antioksidandır. Soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıklara iyi gelir. Solunum yollarını açıcı özelliği vardır" dedi.

YAĞ VE LİF KAYNAĞI CEVİZ

Cevizin faydalarının saymakla bitmeyeceğini ifade eden Başkan, "Ceviz çok iyi yağ, protein ve lif kaynağıdır. Aynı zamanda içerisinde bakır, manganez ve omega 3 bulunur. Zengin mineral içeriği sayesinde bağışıklığı kuvvetlendirir ve vücut direncini arttırır. Bununla birlikte içerisindeki omega 3 sayesinde kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu özelliği vardır" ifadelerini kullandı.


Medical Park, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:12 Kaynak: DHA
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