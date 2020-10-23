Kış hastalıklarına karşı 'Osmanlı çayı' hazırladı - Son Dakika

Kış hastalıklarına karşı 'Osmanlı çayı' hazırladı

23.10.2020 07:57
Kış hastalıklarına karşı 'Osmanlı çayı' hazırladı, System.String[]

HATAY'ın Antakya ilçesinde Tarihi Uzun Çarşı'da aktarlık yapan Semir Eraslan, kış aylarına özel olarak aralarında gül kurusu ve tropikal meyvelerin de bulunduğu direnç artırıcı çok sayıda bitkiyle yaptığı karışımla 'Osmanlı çayı' hazırladı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde Tarihi Uzun Çarşı'da aktarlık yapan Semir Eraslan, kış aylarına özel olarak aralarında gül kurusu ve tropikal meyvelerin de bulunduğu direnç artırıcı çok sayıda bitkiyle yaptığı karışımla 'Osmanlı çayı' hazırladı. 12 farklı bitki ile hazırlanan ve adını hanedan mutfağından alan Osmanlı çayı, kış aylarının yaklaşmasıyla beraber rağbet görmeye başladı.

Tropikal meyveler ve gül kurusunun da bulunduğu 12 çeşit bitkiden hazırladığı Osmanlı çayını geçen sene yapmaya başladıklarını dile getiren Semir Eraslan, bu sene daha da çeşitlendirerek müşterilerine sunduğunu anlattı. Hazırladığı çayın, vücut direncini artırıcı bir özelliği olduğunu savunan Eraslan, özellikle havaların soğumasıyla beraber, içerisindeki değerli bitkiler sayesinde düşen vücut direncinin desteklendiğini ifade etti. Bağışıklık sistemine dost olan Osmanlı çayının aynı zamanda içeriğinde kişiyi zinde tutan bitkiler bulunduğunu aktaran Eraslan, "Bu çayı sıradan çaylardan farklı olarak, Osmanlı mutfağında çokça kullanılan kurutulmuş gül ve tropikal meyvelerle destekledik. Tropikal meyvelerle ve kurutulmuş gül kullanarak vücudun C vitamini ihtiyacını ve daha birçok vitamin ihtiyacını karşılıyoruz. Osmanlı çayı tadı itibarı ile içmesi oldukça keyifli bir çaydır" dedi.

100 GRAMI 10 LİRAİçerisinde kurutulmuş zencefil, havlıcan, zerdeçal gibi birinci dereceden kök bitkilerin yanı sıra ıhlamur, adaçayı, kurutulmuş gül, karanfil, hibiskus, adaçayı, melisa, papatya, kuru gül yaprağı, çubuk tarçın, biberiye ve bunlara ek olarak kurutulmuş elma ve limon bulunduğunu dile getiren Eraslan, yüz gramını 10 TL'den satışa sunduklarını söyledi. Fiyatı aşağıda tutmaya çalıştıklarını kaydeden Eraslan, en düşük karla Osmanlı çayını ürettiklerini anlattı.

Osmanlı çayını severek tükettiklerini ve kış ayları gelmeden önce evlerinde bulundurduklarını ifade eden Ebru Nevşioğulları ise, "Yapımı çok kolay, içimi çok rahat. Herkesin evinde bulunması gereken bir çay. Bağışıklık sistemini koruyor, vücudu dinç tutuyor. Bir takviye olabilir diye düşünüyorum. Severek tüketiyoruz ve gerçekten faydasını görüyoruz" diye konuştu.


Kış hastalıklarına karşı 'Osmanlı çayı' hazırladı
Kış hastalıklarına karşı 'Osmanlı çayı' hazırladı
Kış hastalıklarına karşı 'Osmanlı çayı' hazırladı
Kış hastalıklarına karşı 'Osmanlı çayı' hazırladı
Kış hastalıklarına karşı 'Osmanlı çayı' hazırladı

Antakya, Osmanlı, Bitki, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kış hastalıklarına karşı 'Osmanlı çayı' hazırladı - Son Dakika

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