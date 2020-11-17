Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı sezonu başladı - Son Dakika

Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı sezonu başladı

17.11.2020 07:58
Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı sezonu başladı, System.String[]

GAZİANTEP'te, havaların soğumasıyla birlikte besin değerinin yüksek olması nedeniyle vücut direncini artırdığı için soğan kebabı tüketimi arttı.

GAZİANTEP'te, havaların soğumasıyla birlikte besin değerinin yüksek olması nedeniyle vücut direncini artırdığı için soğan kebabı tüketimi arttı.

Mevsim meyve ve sebzeleriyle kebap yapılan Gaziantep'te, kış aylarının vazgeçilmezi olan soğan kebabı yapımına başlandı. Vatandaşların özellikle grip ve nezleye karşı direnç kazanmak için talepte bulunmasıyla lokantalarda soğan kebabına ilgi de arttı. Kebap ustası Ahmet Çadır, özellikle kış aylarında her vatandaşın haftada bir defa soğan kebabı tükettiğini söyledi. Soğan kebabının tercih edilmesinin öncelikli nedeninin direnci artırması olduğunu anlatan Çadır, "Gaziantep'te her mevsimin kebabı vardır. İlkbaharda sarımsak ve yenidünya kebabı, yazın patlıcan kebabı, kış aylarında ise soğan kebabımız vardır. Soğan kebabı doğal antibiyotik özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendiren her derde deva olan bir yemek türüdür. Kış aylarında herkesin en az haftada bir tükettiği vazgeçilmez yemek soğan kebabıdır. Yemeği yaparken küçük soğanları alıp, ikiye böleriz. Zırh ile çekilen eti kıyma haline getirip, soğanla beraber şişe saplayarak, ocakta pişiririz. Pişmesinin ardından da bu kebabı nar ekşisi ve limonla birlikte harmanlayıp servise ederiz" diye konuştu.Soğan kebabı yemek için restorana gelen Deniz Demirel, kebabın çok lezzetli olduğunu ifade ederek, "Gaziantep'te kebap başlı başına bir ürün. Bunun yanı sıra soğan kebabı hem sağlık hem de lezzet anlamında çok güzel bir yemek. Türkiye'de özellikle Gaziantep'te damak zevki çok önemli. Bu yemek belirle zamanlarda yapılıyor, o dönemlere denk gelindiği zaman kaçırmamak lazım. Koronavirüs döneminde de sağlığımız için bu yemeyi tercih etmeliyiz" dedi.


Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı sezonu başladı
Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı sezonu başladı
Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı sezonu başladı
Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı sezonu başladı
Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı sezonu başladı
Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı sezonu başladı
Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı sezonu başladı
Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı sezonu başladı
Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı sezonu başladı
Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı sezonu başladı
Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı sezonu başladı

Gaziantep, Grip, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı sezonu başladı - Son Dakika


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