Kış hastalıklarının şifası

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı Ali Güleç, kış hastalıklarının şifasının probiyotik ve prebiyotik içeren ürünlerde olduğunu bildirdi.

Güleç, yaptığı açıklamada, kış aylarında grip, nezle ve soğuk algınlığı rahatsızlıklarının sıkça görüldüğünü söyledi.

Vücut direncinin düşmesiyle kış hastalıklarının da ortaya çıktığını belirten Güleç, "Çevresel faktörler, sıcaklık ve soğukluk farklarından dolayı bağışıklık sistemimizdeki dengesizlik artıyor. Kışın bağışıklık sistemini güçlendirmek daha fazla gerekli olabiliyor." dedi.

Probiyotik içeren kefir ve yoğurt türü ürünleri, prebiyotik türü besinlerin desteklediğini aktaran Güleç, bu iki tür besinin birlikte tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Probiyotik ve prebiyotik içeriğinin birçok gıdada bulunduğunu anlatan Güleç, "Pırasa, kereviz, kuşkonmaz, soğan ve sarımsak kış aylarında fazlaca tüketilmelidir. Ayrıca ülkemizde çok tüketilmese de yer elması hem taze olarak, meyve gibi, hem de yemeği yapılabilen bir ürün." diye konuştu.

"Gıda takviyesine karşıyız"

Güleç, kış aylarında sıklıkla reklamları yapılan ilaç şeklindeki gıda takviyesinin vücuda yarar sağlamadığının altını çizdi.

Her zaman doğal ürünlerin tüketiminin doğru tercih olacağını anlatan Güleç, şöyle devam etti:

"Gıda takviyesine karşıyız. Gıda takviyelerinin hepsi yabancı bileşik. Gıda da zaman zaman yabancı olabiliyor ve vücuda alerjik reaksiyonlar verdirebiliyor. Kimyasal ve doğal ayrımını yapmalıyız. Gıda takviyesinin hangi kaynakla, nasıl üretildi bilmiyoruz. Sentetik özelliği mi var doğal bir kaynaktan mı üretildi bilmiyoruz. Yabancı bir bileşiği vücuda almaktansa besin ve diyet yoluyla bunu almalıyız."

Lahana turşusu şifa kaynağı

Güleç, turşunun kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olduğunu belirterek, "Kışın özellikle lahana turşusu tüketilmelidir. Lahana prebiyotik bir bileşen, turşu fermente bir ürün, yani orada da probiyotikler var, işte size önerilen bir ürün. Tabi bunların hepsinde bir denge olmalıdır. Beslenmeyi dengeli yapmalıyız." ifadelerini kullandı.