Son Dakika Haberleri: Kış hastalıklarının şifası "probiyotik" ve "prebiyotik"
Son Dakika Güncel Kış hastalıklarının şifası 'probiyotik' ve 'prebiyotik' - Son Dakika

Kış hastalıklarının şifası "probiyotik" ve "prebiyotik"

6 saat önce

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı Ali Güleç, kış hastalıklarının şifasının probiyotik ve prebiyotik içeren ürünlerde olduğunu bildirdi.

Kış hastalıklarının şifası

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı Ali Güleç, kış hastalıklarının şifasının probiyotik ve prebiyotik içeren ürünlerde olduğunu bildirdi.

Güleç, yaptığı açıklamada, kış aylarında grip, nezle ve soğuk algınlığı rahatsızlıklarının sıkça görüldüğünü söyledi.

Vücut direncinin düşmesiyle kış hastalıklarının da ortaya çıktığını belirten Güleç, "Çevresel faktörler, sıcaklık ve soğukluk farklarından dolayı bağışıklık sistemimizdeki dengesizlik artıyor. Kışın bağışıklık sistemini güçlendirmek daha fazla gerekli olabiliyor." dedi.

Probiyotik içeren kefir ve yoğurt türü ürünleri, prebiyotik türü besinlerin desteklediğini aktaran Güleç, bu iki tür besinin birlikte tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Probiyotik ve prebiyotik içeriğinin birçok gıdada bulunduğunu anlatan Güleç, "Pırasa, kereviz, kuşkonmaz, soğan ve sarımsak kış aylarında fazlaca tüketilmelidir. Ayrıca ülkemizde çok tüketilmese de yer elması hem taze olarak, meyve gibi, hem de yemeği yapılabilen bir ürün." diye konuştu.

"Gıda takviyesine karşıyız"

Güleç, kış aylarında sıklıkla reklamları yapılan ilaç şeklindeki gıda takviyesinin vücuda yarar sağlamadığının altını çizdi.

Her zaman doğal ürünlerin tüketiminin doğru tercih olacağını anlatan Güleç, şöyle devam etti:

"Gıda takviyesine karşıyız. Gıda takviyelerinin hepsi yabancı bileşik. Gıda da zaman zaman yabancı olabiliyor ve vücuda alerjik reaksiyonlar verdirebiliyor. Kimyasal ve doğal ayrımını yapmalıyız. Gıda takviyesinin hangi kaynakla, nasıl üretildi bilmiyoruz. Sentetik özelliği mi var doğal bir kaynaktan mı üretildi bilmiyoruz. Yabancı bir bileşiği vücuda almaktansa besin ve diyet yoluyla bunu almalıyız."

Lahana turşusu şifa kaynağı

Güleç, turşunun kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olduğunu belirterek, "Kışın özellikle lahana turşusu tüketilmelidir. Lahana prebiyotik bir bileşen, turşu fermente bir ürün, yani orada da probiyotikler var, işte size önerilen bir ürün. Tabi bunların hepsinde bir denge olmalıdır. Beslenmeyi dengeli yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teslim olan PKK'lı itiraf etti: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast için Ankara'ya gönderildim
Ayşe Karaman'ın ölmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ortaya çıktı Son dakika: İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, trafik yoğunluğu oluştu Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 17:51:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kış hastalıklarının şifası "probiyotik" ve "prebiyotik"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]