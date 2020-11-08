Kış hazırlıkları tamamlanan Yalnızçam, yeni kayak sezonunda ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Kış hazırlıkları tamamlanan Yalnızçam, yeni kayak sezonunda ziyaretçilerini bekliyor

08.11.2020 11:06

Yalnızçam Kayak Merkezi'nde kayak sezonunda bölgeyi tercih edecek yerli ve yabancı turistlerin rahatça kayak yapmaları amacıyla tüm hazırlıklar tamamlandı.

Yalnızçam Kayak Merkezi'nde kayak sezonunda bölgeyi tercih edecek yerli ve yabancı turistlerin rahatça kayak yapmaları amacıyla tüm hazırlıklar tamamlandı.

Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Kafkaslar'ın buluşma noktasındaki Ardahan'da yer alan Yalnızçam Kayak Merkezi, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle misafirlerini ağırlayacak.

Sarıçam ormanlarının oluşturduğu eşsiz manzarası, kristal kar yapısı ile dikkatleri çeken, ulaşımın rahatlıkla sağlandığı bölge, bu yıl alt yapıya yönelik yatırımlarla daha çok misafir ağırlamayı hedefliyor.

Son yıllarda yapılan altyapı çalışmaları ve tesislerle kış turizminde adını duyurmaya başlayan Yalnızçam, otel işletmeciliğine özel sektörün girmesiyle turizmden daha fazla pay almak istiyor.

Mevcut tesislerde yeni kayak sezonuna ilişkin tüm hazırlıkların tamamlanıp gerekli tedbirlerin alındığı Yalnızçam, kayak sezonunu açmak için kar yağışını bekliyor.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AA muhabirine, Yalnızçam'ın 10 kilometre uzunluğunda kayak pistleri, son model teknolojiyle yapılan telesiyej hattıyla turistleri ağırlayacağını söyledi.

Kayak merkezinde yapılan çalışmaların bizzat takipçisi olduğunu, hazırlık çalışmalarını yerinde denetlediğini dile getiren Öner, şunları kaydetti:

"Yalnızçam kış turizmine hitap eden potansiyeli yüksek bir kayak merkezidir. Şu an bitmek üzere olan bazı inşaatlarımız var. Bunlar günübirlik tesislerimiz olacak. Yani bu söz konusu tesislerde restoran, kafe ve alışveriş yerleri mevcut olacak. Bunlar da bizim için son derece önemli alt yapılardır. İlimizin Yalnızçam'dan büyük beklentileri var. Burayı sadece Ardahan'a değil, ülke geneline hizmet veren bir merkez yapmayı planlıyoruz."

Kovid-19'a ilişkin gerekli tedbirler alınacak

Her sezon olduğu gibi bu sezonda da gelenlerin son derece memnun ayrılacağına inandığını anlatan Öner, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.

Tedbirlerin Türkiye genelindeki kurallar çerçevesinde alındığını aktaran Öner, "Tedbirlerdeki sosyal mesafe, temizlik ve maske kuralına burada da uyulacak. Bu konuda alt yapımız hazır. Kimse mağdur olmayacak. Vatandaşımız burada kurallara uyarak tatilini keyifle yapabilecek. Sezon başlamadan önce özellikle bu konuda gerekli değerlendirmeler de ayrıca yapılacak. Örneğin burada telesiyej hattına binen bir aile için uygulama farklı, başkası için uygulama farklı olacak. Hassas olacağız. Bu kurallar vatandaşımızın sağlığı için yapılacak." diye konuştu.

"Suni kar üretimi yapılacak"

Vali Hüseyin Öner, Yalnızçam Kayak merkezinde birçok çalışma ve projelerinin yanı sıra kar yağışının olmamasına karşın planlanan gölet ile suni kar üretiminin de yeni sezonda yapılacağını aktardı.

Öner, bu sezon ayrıca 73 yatak kapasiteli otelin İl Özel İdaresinden özel sektöre devrinin de turist akışında önemli katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kış hazırlıkları tamamlanan Yalnızçam, yeni kayak sezonunda ziyaretçilerini bekliyor
Kış hazırlıkları tamamlanan Yalnızçam, yeni kayak sezonunda ziyaretçilerini bekliyor
Kış hazırlıkları tamamlanan Yalnızçam, yeni kayak sezonunda ziyaretçilerini bekliyor
Kış hazırlıkları tamamlanan Yalnızçam, yeni kayak sezonunda ziyaretçilerini bekliyor

Kayak Merkezi, Ardahan, Kayak, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kış hazırlıkları tamamlanan Yalnızçam, yeni kayak sezonunda ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika


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