Son Dakika Haberleri: Kış Kars'a Geri Geldi

Kış Kars'a Geri Geldi

55 dakika önce

Yaklaşık bir haftadır bahar havası yaşanan Kars'ta akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

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Yaklaşık bir haftadır bahar havası yaşanan Kars'ta akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Kars'ta sıcak ve güneşli hava yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde aniden bastıran ve giderek etkisini artıran kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürürken, vatandaşlar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü Kars'ta kar yağışı aralıklarla devam ediyor. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:01 Kaynak: İHA

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