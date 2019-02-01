Kış Kars'a Geri Geldi
55 dakika önce
Yaklaşık bir haftadır bahar havası yaşanan Kars'ta akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.
Yaklaşık bir haftadır bahar havası yaşanan Kars
'ta akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.
Kars'ta sıcak ve güneşli hava yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde aniden bastıran ve giderek etkisini artıran kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürürken, vatandaşlar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü Kars'ta kar yağışı aralıklarla devam ediyor. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:01 Kaynak: İHA
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