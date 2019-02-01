Kış Kars'a Geri Geldi

Kış Kars'a geri geldiKARS - Yaklaşık bir haftadır bahar havası yaşanan Kars'a kış geri geldi.

Kış Kars'a geri geldi



KARS - Yaklaşık bir haftadır bahar havası yaşanan Kars'a kış geri geldi. Lapa lapa yağan kar, kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.

Kars'ta sıcak ve güneşli hava yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde aniden bastıran ve giderek etkisini artıran kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürürken, vatandaşlar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

Hava sıcaklğının eksi 10 dereceye düştüğü Kars'ta kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar yağışının yüksek kesimlerde etkili olduğu öğrenildi.

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