Kış kenti Ağrı'da ihtiyaç sahiplerinin evleri Kızılay'ın kömür yardımlarıyla ısınıyor - Son Dakika

Kış kenti Ağrı'da ihtiyaç sahiplerinin evleri Kızılay'ın kömür yardımlarıyla ısınıyor

06.01.2021 10:59
Kış kenti Ağrı'da ihtiyaç sahiplerinin evleri Kızılay'ın kömür yardımlarıyla ısınıyor, System.String[]

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, kışın çetin geçtiği bölgede hayırseverlerin desteğiyle başlattığı ve kış boyunca sürdüreceği kampanya kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini kömür yardımlarıyla ısıtıyor.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, kışın çetin geçtiği bölgede hayırseverlerin desteğiyle başlattığı ve kış boyunca sürdüreceği kampanya kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini kömür yardımlarıyla ısıtıyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, ihtiyaç sahiplerinin ısınma problemi yaşamaması için çalışma yapan Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, "Minik Eller Üşmesin" kampanyası başlattı.

Gönüllüler, hayırseverlerin desteğiyle kampanyadan elde edilen gelirle, ilk etapta aldıkları 15 ton kömürü, aralarında Afganistan ve Suriyeli ailelerin de bulunduğu ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için harekete geçti.

Kapı kapı dolaşıp kömür ulaştırıyorlar

Dondurucu soğukta kapı kapı dolaşan gönüllüler, ihtiyaç sahibi ailelere kömür ulaştırarak yüzlerini güldürdü.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine, kentte kışın çetin geçmesi nedeniyle ihtiyaç sahiplerinin yeterli düzeyde yakacak bulamadığını ve bu yüzden evlerini ısıtamadıklarını söyledi.

Yılın tamamında ihtiyaç sahiplerine gıda, yemek ve çeşitli yardımlarda bulunduklarını ifade eden Tatlı, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz 15 ton kömür dağıtımını yaptılar. Bizler de ekiplerimizle sahadayız. Havalar çok soğuk ve çoğu zaman sıfırın altında 20 derecelerde seyrediyor. Yakacağı ve kömürü olmayan birçok ailemiz var. Bizler de onları ziyaret edip kömür ve odun verdik. Gün içerisinde dışarıda durulamayacak kadar havalar soğuk. Evin içerisinde de kömür olmayınca ısınmayla ilgili ailelerimiz çok ciddi zorluklar yaşıyor. Az önce karşılaştığımız bir manzarada, henüz sobasını kurmayan ailelerimiz vardı. Maalesef evdeki eski kıyafetleri sobaya atıp yakanlar ve evindeki halıların bir kısmını yakarak çocuklarının ısınmasını sağlayan ailelerimiz vardı."

Kış boyu 50 ton kömür dağıtımı hedefleniyor

Tatlı, hayırseverlerin verdiği zekat ve bağış yardımlarıyla aldıkları kömürleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Yapılacak bağışlarla kış boyunca maddi durumu iyi olmayan ailelere 50 ton kömür dağıtmayı hedeflediklerini aktaran Tatlı, şunları kaydetti:

"Kampanyanın ilk etabında aldığımız 15 tonluk kömürü 70 aileye ulaştırdık. Ailelerimize günlük 3 bin 200 kişilik yemek, gıda kolisi ve hijyen malzemelerini ulaştırıyorduk. Burada kış çetin geçtiği için ailelerimizin kömür noktasında yardımcısı olmaya çalışıyoruz. Ağrı'da durumu iyi olan herkesin bu konuda bize destek olması yönünde çağrıda bulunuyoruz. Bir tonluk veya bir torbalık kömürün bir evde küçücük eller ve ayakların ısınması için çok güzel bir farkındalık yaratacağını biliyoruz. Kömür dağıtımları kış boyunca devam edecek."

Kızılay, Kömür, Türk, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kış kenti Ağrı'da ihtiyaç sahiplerinin evleri Kızılay'ın kömür yardımlarıyla ısınıyor - Son Dakika


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