"Kış kenti"nde termal suyla ısıtılan serada yılda 1700 ton domates üretiliyor - Son Dakika

"Kış kenti"nde termal suyla ısıtılan serada yılda 1700 ton domates üretiliyor

11.03.2021 10:59

Kış mevsiminin çetin geçtiği Ağrı'da jeotermal kaynaklarla ısıtılan serada üretilen domatesler, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin birçok noktasına pazarlanıyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Ağrı'da jeotermal kaynaklarla ısıtılan serada üretilen domatesler, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin birçok noktasına pazarlanıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli jeotermal kaynaklarına sahip Diyadin ilçesinde 40 dönümlük arazi üzerine kurulan serada, 2014 yılından bu yana yaz ve kış domates üretiliyor.

Hava sıcaklığının kış mevsiminde sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü yöredeki sera, borularla taşınan jeotermal suyla ısıtılıyor. Çetin kışta dahi üretimi aksamayan ve büyük verim elde edilen seradan üretilen domatesler, yurdun birçok bölgesine gönderiliyor.

Salkım halinden dallarından koparılarak kutulara yerleştirildikten sonra tırlarla sevkiyatları yapılan domatesler, yıllık 1700 tonluk üretimle bölge ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.

"İhracat için çalışmalarımız devam ediyor"

Diyadin Jeotermal İşletme Müdürü Fatih Yılmaz, AA muhabirine, seranın ilçedeki işsizliği azaltmak ve ekonomiyi kalkındırmak amacıyla kurulduğunu söyledi.

Domateslerin oldukça kaliteli olduğunu ve tüketiciler tarafından beğenildiğini ifade eden Yılmaz, şunları belirtti:

"Türkiye'de domatesleri gönderdiğimiz bütün illerde memnuniyet var ve sipariş ediyorlar. Kapasitemizden dolayı siparişlere yetiştiremiyoruz. İstanbul, Ankara ve Mersin illerine domates gönderiyoruz. Antalya her ne kadar seraların başkenti gibi görünse de oraya da domates sevkiyatlarımız oluyor. 40 kişi 12 ay boyunca sabit şekilde burada çalışıyor. İhracat firması olabilmek için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah ağustos gibi ihracat yapmaya başlayacağız. Seramızı jeotermal suyla ısıtıyoruz ve istediğimiz dereceleri tutturmakta çok sıkıntı yaşamıyoruz."

Yılmaz, domates üretiminin yaz ve kış devam ettiğini belirterek, üretimin yaz mevsiminde arttığını dile getirdi.

"Yılın 12 ayı domates üretimi yapıyoruz"

Serada yılda yaklaşık 1700 ton domates üretildiğini dile getiren Yılmaz, "Kış şartları çok zor ve bu sene hava sıcaklığı sıfırın altında 35 dereceleri gördü. Jeotermal ile ısıtıldığı için soğuğa rağmen büyük bir sıkıntı yaşamıyoruz. Seranın dört bir yanında ısıtma sistemleri var. Kar yağdığında çatıdaki ısıtma sistemleri hemen eritiyor. Yılın 12 ayı domates üretimi yapıyoruz. Yazın havaların sıcak olmasıyla kışın sıfırın altında 35 derece olması arasında pek bir fark yok ve biz bu faaliyetimize devam ediyoruz." diye konuştu.

Sera üretim müdürü Yasemin Kaya ise dış sıcaklığa bağlı kalmadan iklimlendirme ve sulamayı otomatik olarak yaptıklarını anlatarak, kendisi gibi kadınların da serada çalışarak aile bütçesine katkıda bulunduğunu ifade etti.

İşçilerden Raif Koran da daha önce batı illerinde inşaatlarda çalıştığından bahsederek, hayata geçirilen serayla memleketine döndüğünü ve çalışıp ailesine destek olduğunu kaydetti..

Kış kenti nde termal suyla ısıtılan serada yılda 1700 ton domates üretiliyor
Kış kenti nde termal suyla ısıtılan serada yılda 1700 ton domates üretiliyor
Kış kenti nde termal suyla ısıtılan serada yılda 1700 ton domates üretiliyor
Kış kenti nde termal suyla ısıtılan serada yılda 1700 ton domates üretiliyor

Jeotermal, İstanbul, Domates, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Kış kenti'nde termal suyla ısıtılan serada yılda 1700 ton domates üretiliyor - Son Dakika Ekonomi


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