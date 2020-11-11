"Kış kentinde" üretilen fidanlar şehirleri ağaçlandırdı - Son Dakika

"Kış kentinde" üretilen fidanlar şehirleri ağaçlandırdı

11.11.2020 11:13

Erzurum'da son 20 yılda soğuk havaya rağmen zor şatlarda üretilen 380 milyon fidan hem ilde hem de Türkiye'nin farklı kentlerinde toprakla buluştu.

Erzurum'da son 20 yılda soğuk havaya rağmen zor şatlarda üretilen 380 milyon fidan hem ilde hem de Türkiye'nin farklı kentlerinde toprakla buluştu.

Dünyada orman alanları azalırken, orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olan Türkiye'de, devlet desteğinde yürütülen kampanyalarla ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

İşletme, şeflik ve şube müdürlükleri olmak üzere 89 birimle hizmet veren Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, kentin yanı sıra Doğu Anadolu Bölgesi'nin orman varlığının korunması ve arttırılması çalışmalarında önemli görev üstleniyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği kentlerin başında gelen Erzurum'da, soğuk iklim koşullarına rağmen son 20 yılda zor şatlarda üretilen 380 milyon fidan, kentte ve Türkiye'nin farklı illerinde toprakla buluştu.

Tüm zorluklara rağmen ağaçlandırma yapıldı

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak sorumlu oldukları bölgenin orman varlığının 542 bin hektar olduğunu, bunun 256 bin hektarını Erzurum'un oluşturduğunu söyledi.

Karasal iklim yapısı nedeniyle Erzurum'da ağaçlandırmanın zorluğuna dikkati çeken Ayatay, yıllık yağış miktarının çok az ve yüksek rakımlı bir bölge olmasının da bunda etkili olduğunu belirtti.

İklimin üretimdeki etkisine işaret eden Ayatay, "Ağaçlandırma faaliyetleri çok zor şartlarda yapılmaktadır. Tabi biz buna rağmen yöremizin iklim özelliklerine uygun ağaç türlerini kendi fidanlıklarımızda yetiştiriyoruz. Her yıl yaklaşık 3,5 milyon civarında fidanı yetiştirip hem kendimizin hem de kamu kurumlarının ihtiyaçlarını sağlıyoruz." dedi.

Bölge müdürlüğü olarak Erzurum, Erzincan, Iğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı illerinde faaliyet sürdürdüklerini ifade eden Ayatay, bölgede en fazla orman varlığının Erzincan'da bulunduğunu, onu da Erzurum'un takip ettiğini vurguladı.

"İlk ağaç bayramının temelleri Erzurum'da atıldı"

Rakım itibarıyla genelde Erzurum'da sarıçam ve huş ağacının bulunduğuna işaret eden Ayatay, ağaçlandırmalarda genellikle yöreye uygun olan ağaç türlerini tercih ettiklerini belirtti.

Ağaç bayramının, kentte yaklaşık 100 yıl önce başlatıldığını dile getiren Ayatay, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ilk ağaç bayramının temellerini Erzurum Valisi Mehmet Celal Bey, göreve başladığı 1909 yılının sonbaharında şehir civarına ektirdiği çam ve meşe tohumlarıyla attı. Ardından Erzurum Vilayet Meclisi'nin 1910 yılı nisan ayında aldığı bir kararla 13 Nisan'da, bando ve mızıka eşliğinde, şehrin halkı ve Sanayi Mektebi öğrencileri, şehir civarında hazırlanan alana giderek kavak fidanları diktiler. Kamuoyu tarafından takdir toplayan bu etkinlik, basın yoluyla tüm ülkeye duyuruldu."

Orman Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kış kentinde' üretilen fidanlar şehirleri ağaçlandırdı - Son Dakika


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