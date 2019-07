Kış: "KKTC'nin aydınlık yarınlara ilerleyeceğine inancımız tam"

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümü ve Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülcan Kış, "KKTC'nin aydınlık yarınlara ilerleyeceğine inancımız tam" dedi.



Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kış, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla verilen yemekte şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi. Orkide Kafe'de düzenlenen etkinliğe, Mersin Vali Yardımcıları Süleyman Deniz ve Abdullah Yılmaz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutan Vekili Deniz Piyade Albay Erdal Altay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, KKTC İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, Kıbrıs Türk Mücahitleri, muharip gaziler, şehit ve gazi aileleri katıldı.



Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar okunmasının ardından bir konuşma yapan Başkonsolos İnanıroğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlayarak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın tarihi hakkında bilgi verdi. İnanıroğlu, Erbil'de şehit düşen Diplomat Osman Köse'yi ve vatan uğruna can veren şehitleri de rahmetle andı.



"Bu harekat sadece Kıbrıs Türk halkına değil, Kıbrıs Rum halkına da barış ve huzuru getirmiştir"



Başkan Vekili Kış ise Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramını kutlayarak, "Bugün, ülkemizin, 20 Temmuz 1974 tarihinde garantörlük haklarına da dayanarak gerçekleştirmiş olduğu ve Kıbrıs Türk halkının yıllardır yaşadığı baskı ve acılarına son veren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümü. Bu harekat sadece Kıbrıs Türk halkına değil, Kıbrıs Rum halkına da barış ve huzuru getirmiş, Kıbrıs'ta yeni bir dönemi başlatmıştır. Bugün, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı'dır. Kıbrıs Barış Harekatı'nda ve ülkemizin birliği beraberliği uğruna vatan savunmasını her şeyin üstünde tutarak hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Aramızda bulunan, bulunmayan tüm gazilerimizi de şükranla anıyorum" dedi.



"Bu mutlu gün, kahraman Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğünü koruma kararlılığını simgelemektedir"



Barış Harekatı'nın başarıya ulaşmasında büyük Türk ulusunun inanç ve gönül birliği içinde davranmasının en önemli etken olduğunu dile getiren Kış, şunları söyledi:



"Bu mutlu gün, yıllarca uğradığı haksızlıklara yılmadan karşı koyan kahraman Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğünü koruma kararlılığına anavatanının sarsılmaz desteğini de simgelemektedir. Haklı savaşımının başarıya ulaşmasında büyük ulusumuzun inanç ve gönül birliği içinde davranması en önemli etken olmuştur. Bugün de karşılaştığı tüm sorun, izolasyon ve kısıtlamalara rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik gelişmesinin temelinde de bu istek ve dayanışma vardır. Kıbrıs'ta birbirine eşit iki halk, iki demokrasi ve iki devlet vardır. Akdeniz'in sularının her geçen gün ısındığı günümüzde, adada kalıcı barış ve huzurun güvencesi yine iki devletin kabulünden geçmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin aydınlık yarınlara güvenle ilerleyeceğine olan inancımız tamdır. KKTC'nin özgürlüğünden, eşitliğinden ve güvenliğinden taviz vermeden kalıcı barış ortamının sağlanması ve bu sayede çağdaş dünya ile bütünleşmesinin yolunun açılması en büyük temennimizdir."



"Sayın İnanıroğlu ile gönül birlikteliğimiz daima sürecektir"



Yakın zamanda Mersin'deki görevi sona erecek olan KKTC Başkonsolosu İnanıroğlu'na özel olarak teşekkür eden Kış, "Mersin'in Kuzey Kıbrıs için olduğu gibi Kuzey Kıbrıs'ın da Mersinlilerin gönlünde apayrı bir yeri vardır. Bu anlamlı günde, bugün aramızda bulunan ve yakın zamanda Mersin'deki görevi sona erecek olan KKTC Başkonsolosumuz Sayın Ayşen Volkan İnanıroğlu'na özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Güzel şehrimizi yakından tanıyan, her zaman yanımızda olan ve çok yakın işbirliği içinde çalıştığımız Sayın İnanıroğlu ile görevinin sona ermesinden sonra da gönül birlikteliğimizin daima süreceğine tüm kalbimle inanıyorum" diye konuştu.



Kış, harekat kararını alan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan başta olmak üzere, bugün hayatta olmayan harekatın mimarlarını, Kıbrıs Türk halkının aydınlık günlere kavuşmasında öncülük yapan büyük liderler merhum Dr. Fazıl Küçük ve merhum Rauf Denktaş ile mücadele arkadaşlarını rahmetle andığını sözlerine ekledi. - MERSİN

