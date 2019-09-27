Kış kombinlerinin favorisi 'gri' oldu

2020 sonbahar kış döneminde kombinlerin favori renginin gri olduğu belirtildi.

Her sezon moda dünyasında favori renkler değişiyor. Hazır giyim markası DeFacto, grinin kolay kombin yapılabilir olması sebebiyle sıklıkla tercih edildiğini açıklayarak, 2019-2020 Sonbahar Kış Koleksiyonu içerisinde gri serisini kadınların beğenisine sunduğunu duyurdu.

Firma tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kafa karışıklığı yaratmayan, nötr renk gri. Ofis şıklığında siyah ve beyazlarla, caddelerde ise ister neon ister pastel renklerle kombin rahatlığı sunan griler, bu sezonda vazgeçilmezler arasındaki yerini alıyor. Şortlardan ceketlere, elbiselerden eteklere kadar her parçada kendini gösteren gri, her tarz ve zevke uygun alternatifler sunuyor. Mini şortlardan ceketlere ekose deseniyle ön plana çıkan griler, tüm dikkatleri üzerine çekiyor. DeFacto 2019-2020 Sonbahar-Kış Kadın Koleksiyonu Gri Serisi'ne tüm DeFacto mağazalarında ve online mağazalardan ulaşılabilir."