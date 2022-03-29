KIŞ LASTİĞİ DEĞİŞİMİ İÇİN 'ACELE ETMEYİN' UYARISI - Son Dakika
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KIŞ LASTİĞİ DEĞİŞİMİ İÇİN 'ACELE ETMEYİN' UYARISI

29.03.2022 10:11

TİCARİ araçlarda kış lastiği uygulaması 1 Nisan tarihinde sona eriyor.

TİCARİ araçlarda kış lastiği uygulaması 1 Nisan tarihinde sona eriyor. İzmit'te oto lastik servisi sorumlu su Okan Erbaş, geceleri havanın soğuk olması, yağmurlu havalar nedeniyle yol tutuşu ve güvenlik açısından kış lastiklerinin değişimini Nisan ayı içerisinde yapmalarını önerdi.

Ticari araçlarda kış lastiği uygulaması 1 Nisan günü sona ererken, oto lastik servisi sorumluları, sürücülere lastikleri değiştirme konusunda aceleci olmamalarını tavsiye etti. Geceleri havanın soğuk olduğunu belirten Okan Erbaş, 'Vatandaşlarımıza kış lastiklerini değiştirmeleri konusunda Nisan ayı ortaları veya sonunu beklemelerini tavsiye ediyoruz. 7 derece ve altına düştüğü zaman kış lastiği faydalı oluyor. Lastik değişimini 1 aya kadar daha yayabilir sürücüler. Kar lastiği olarak bakmamak lazım. Adı kış lastiğidir ve kış lastiğine uyumludur. Islak zeminde yol tutuşunda çok daha güçlü olur. Kuru zeminde de kış lastiğinde daha iyi fren performansı vardır ve yol tutuşu daha iyidir. Değişim yaparken acele etmeye gerek yok. Hemen yaz gelmiyor ve havalar ısınmıyor. Geceleri soğuk ve asfalt da soğuk oluyor. Nisan ayı içerisinde değişimi yapabilirler.' dedi.

Oto lastik servis sorumlusu İrfan Acar ise, 'Bu yıl uzun bir kış oldu. Nisan ayında sürücülerin temkini elden bırakmaması gerekiyor. Nisan yağmurlarında yoğun bekliyorlar. Uzmanlar yoğun yağış olacağını söylüyor. İyi bir kış lastiği çok ciddi su tahliyesi yapar ve ciddi bir yol tutuşuna etki eder. İyi bir kış lastiğiyle Nisan yağmurlarını geçirmek sürücüler için daha iyi olacaktır.' diye konuştu.

KIŞ LASTİĞİ DEĞİŞİMİ İÇİN 'ACELE ETMEYİN' UYARISI
KIŞ LASTİĞİ DEĞİŞİMİ İÇİN 'ACELE ETMEYİN' UYARISI
KIŞ LASTİĞİ DEĞİŞİMİ İÇİN 'ACELE ETMEYİN' UYARISI

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Kocaeli, Asker, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIŞ LASTİĞİ DEĞİŞİMİ İÇİN 'ACELE ETMEYİN' UYARISI - Son Dakika


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