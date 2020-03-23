Kış lastiği denetimleri sürüyor - Son Dakika

Türkiye genelinde kış lastiği takılmayan 80 araca trafik cezası kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan kamyon, çekici ve otobüslere yönelik 20- 21 Mart 2020 tarihlerinde ülke genelinde kış lastiği kullanımına yönelik özel denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 80 araçta kış lastiği kullanılmadığı belirlenerek cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, 2 bin 332 trafik kural ihlali tespit edilerek trafik cezası yazıldı, 308 araç trafikten men edildi. 65 araçta ise bozuk veya standart dışı ışık donanımı bulunduğu veya kullanıldığı belirlendi.

Ülke genelinde toplam 45 bin 683 araç ile sürücü denetlendi.