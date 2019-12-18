Kış lastiği konusunda sürücüler uyarıldı - Son Dakika

Kış lastiği konusunda sürücüler uyarıldı
6 saat önce
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri kış lastiği uygulaması kapsamında sürücülere broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:07 Kaynak: İHA
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri kış lastiği uygulaması kapsamında sürücülere broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli ekipler tarafından kış lastiğinin önemi ve kış şartlarında araçlarda kış lastiği kullanımının sağlayacağı faydalar hakkında uyarılarda bulunuldu. Ayrıca kazaların önüne geçmek amacı ile hazırlanan broşürler de sürücülere dağıtıldı. - KARABÜK
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