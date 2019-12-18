Kış lastiği konusunda sürücüler uyarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kış lastiği konusunda sürücüler uyarıldı - Son Dakika

Kış lastiği konusunda sürücüler uyarıldı

6 saat önce

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri kış lastiği uygulaması kapsamında sürücülere broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.

Kış lastiği konusunda sürücüler uyarıldı, System.String[]

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri kış lastiği uygulaması kapsamında sürücülere broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.


Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli ekipler tarafından kış lastiğinin önemi ve kış şartlarında araçlarda kış lastiği kullanımının sağlayacağı faydalar hakkında uyarılarda bulunuldu. Ayrıca kazaların önüne geçmek amacı ile hazırlanan broşürler de sürücülere dağıtıldı. - KARABÜK

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:07 Kaynak: İHA
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