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Kış lastiği zorunluluğu için son 2 gün! 2.568 TL cezası var - Son Dakika

Kış lastiği zorunluluğu için son 2 gün! 2.568 TL cezası var

İstanbul'da hava şartları nedeniyle 25 Kasım'a çekilen zorunlu kış lastiği uygulaması diğer şehirlerde 1 Aralık'ta başlayacak. Cuma gününden itibaren kış lastiği takmayan ticari araçların sürücülerine 2.568 lira ceza kesilecek. Ceza miktarı yeni yılla birlikte zamlanacak.

29.11.2023 - 09:40,  Güncelleme: 10:01
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İstanbul'da ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması bu yıl erkene çekildi. İstanbul Valiliği, meteorolojik veriler nedeniyle bu yıl uygulamayı mega kentte 25 Kasım'da başlattı. Ancak diğer şehirlerde kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak.

Araç sahipleri için son 2 gün! Kış lastiği takmayana 2.568 lira ceza kesilecek

2.568 LİRA CEZASI VAR

Cuma gününden itibaren ülke genelindeki tüm ticari araçların kış lastiği takması gerekiyor. Uygulamayı dikkate almayıp lastiklerini değiştirmeyenlere 2.568 lira ceza kesilecek. Ceza miktarı yeni yılla birlikte artacak.

Araç sahipleri için son 2 gün! Kış lastiği takmayana 2.568 lira ceza kesilecek

"EN FAZLA 5 YIL KULLANIN" UYARISI

Kar yağışı olmadan da kış lastiğinin kullanılması tavsiyesinde bulunan uzmanlar, ikinci el lastik kullanımında dikkat edilecek hususlar ve bir lastiğin en fazla 5 yıl kullanılması gerektiğini vurguladı.

Araç sahipleri için son 2 gün! Kış lastiği takmayana 2.568 lira ceza kesilecek

1 NİSAN 2024'TE SONA ERECEK

Kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan 2024 tarihinde sona erecek. Tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Kış lastiği zorunluluğu için son 2 gün! 2.568 TL cezası var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kış lastiği zorunluluğu için son 2 gün! 2.568 TL cezası var - Son Dakika
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