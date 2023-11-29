Kış lastiği zorunluluğu için son 2 gün! 2.568 TL cezası var

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İstanbul'da ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması bu yıl erkene çekildi. İstanbul Valiliği, meteorolojik veriler nedeniyle bu yıl uygulamayı mega kentte 25 Kasım'da başlattı. Ancak diğer şehirlerde kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak.

2.568 LİRA CEZASI VAR

Cuma gününden itibaren ülke genelindeki tüm ticari araçların kış lastiği takması gerekiyor. Uygulamayı dikkate almayıp lastiklerini değiştirmeyenlere 2.568 lira ceza kesilecek. Ceza miktarı yeni yılla birlikte artacak.

"EN FAZLA 5 YIL KULLANIN" UYARISI

Kar yağışı olmadan da kış lastiğinin kullanılması tavsiyesinde bulunan uzmanlar, ikinci el lastik kullanımında dikkat edilecek hususlar ve bir lastiğin en fazla 5 yıl kullanılması gerektiğini vurguladı.

1 NİSAN 2024'TE SONA ERECEK

Kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan 2024 tarihinde sona erecek. Tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.