Kış lastiği sıcak havalarda cebe zarar - Son Dakika

Kış lastiği sıcak havalarda cebe zarar

Mevsime göre lastik seçimi hem sürücüyü hem aracı rahatlatır

ESKİŞEHİR - Kış aylarında kullanılan araç lastikler ısınan havalarda değiştirilmemesi durumunda kısa sürede ömrünü tamamlıyor.

Kışın zorlu koşullarda daha iyi yol tutuşu için araca takılan kış lastikleri, havaların ısınmasıyla birçok konuda araca yük olabiliyor. Yapısı itibariyle derin dişli olan kış lastikleri, kuru zeminde ıslağın aksine daha az yola tutunuyor. Konuyla alakalı konuşan ve ailesinin 50 senedir sürdürdüğü lastikçilik mesleğini devam ettirdiği Emre Yıldız, kış lastiğinin sıcak havlardaki dezavantajlarından bahsetti. 12 senedir babasından devraldığı lastik dükkanını işleten Yıldız konuyu şöyle anlattı;

"Kış ile yaz arasındaki mevsimsel geçişin olduğu bir dönemdeyiz. İnsanlar yavaş yavaş kış lastiklerini söküp yaz lastiklerini taktırmaya başladı. Bu durum hususi araçlar için tabi ki. Ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Nisan'da bitiyor. Hususi araçlar mevsim geçişlerine dikkat etmeli. Çünkü hava sıcaklıkları 7-8 derecenin üzerine çıktığı zaman kış lastiği yol tutuşunu kaybeder. Kış lastikleri soğuk havalarda daha yumuşak kalabilmesi için kauçuk oranı ve yapısı farklı olarak üretilir. Kışlık lastikler hava sıcaklığı 8 derecenin üstüne çıktığı zaman hem ses yapar hem de daha kolay aşınır. Lastiğin ömrü kısalabilir. Artık lastik fiyatları da eskisi gibi değil. Ortalama bir aracın lastikleri 300 lira ile 400 lira aralığında değişiyor. 4 lastik almak ortalama bin 200 ile bin 500 lir arası değişiyor. Kış lastiğini hava sıcaklığı yüksekken 3-4 ay kullanmak lastik ömrünü yaklaşık 1 yıl kadar düşürebilir."

"Lastikte diş derinliği önem arz ediyor"

Emre Yıldız lastiğin ne kadar aşındığında değiştirilmesi gerektiği konusunda bilgi verirken diş derinliği standartlarından da bahsetti. Belli bir derinlikten sonra lastiklerin işlevini kaybettiğini ve bununla birlikte fren mesafesinin uzadığına dikkat çekti. Lastiklerin bazı kıstaslara göre değerlendirildiği ve beyaz eşyada olduğu gibi sınıflandırıldığını belirten Yıldız; "Sıfır lastiklerin diş derinliği lastiğin markasına göre değişmekle birlikte 7 ile 8 milimetre arasında oluyor. Muayeneden geçmemesi için lastiğin 1,6-2 milimetre din derinliğine kadar düşmüş olması gerekiyor. Biz lastikçiler olarak 2,5 milimetre diş derinliğinin altına inen yaz lastiklerinin değiştirilmesi gerektiğini söylüyoruz müşterilerimize. Çünkü bu sınırın altındaki kullanım tehlike oluşturuyor. Lastiklerin üzerlerinde beyaz eşyalarda olduğu gibi etiketler var artık. Harflerle sınıflara ayrılıyorlar. Ses desibelleri, ıslak ve kuru zeminde yol tutuşları ve yakıt tüketimi olarak özellikleri yazıyor. Lastik üzerindeki etiketleri inceleyerek fiyat ve performans açısından en avantajlı ürün seçimi yapılabilir. Lastik ne kadar basit görünse de frenle birlikte arabanın en önemli aksamı. Fren veya lastikleri kötü olan araçların kullanımı çok tehlikeli bir hale geliyor. Lastiğin ömrünü kullanan kişi fren mesafesinden, dönüşlerden, arabanın atışından ya da yağmurlu havada yol tutuşundan rahatlıkla anlayabiliyor. Milimetrik ölçüm yapılması şart değil. Fren mesafesi uzamaya başladıktan sonra lastik ömrünü tamamlamaya başlamış demektir" diye konuşarak lastiğin araç için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.