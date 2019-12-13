Kış lastiği takmayan araçlara ceza uygulanacak - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kış lastiği takmayan araçlara ceza uygulanacak - Son Dakika

Kış lastiği takmayan araçlara ceza uygulanacak

6 saat önce

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 1 Aralık 2019 tarihi itibari ile başlayan kış lastiği uygulamasında, kış lastiği takmayan araçlara cezai işlem uygulanacağı duyuruldu.

Kış lastiği takmayan araçlara ceza uygulanacak, System.String[]

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 1 Aralık 2019 tarihi itibari ile başlayan kış lastiği uygulamasında, kış lastiği takmayan araçlara cezai işlem uygulanacağı duyuruldu.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde;


"İlimiz genelinde yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği uygulamasının; her yılın 01 Aralık tarihi ile takip eden yılın 01 Nisan tarihi arasında kalan (4) aylık süre içerisinde uygulanması, hava şartlarının olumsuz seyretmesi halinde ise belirtilen tarih aralığının bir ay öncesi ve bir ay sonrasında 1'er aylık süre ile arttırılarak uygulanmasına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümlerine istinaden Valiliğimizce karar alınmıştır.


Belirtilen tarih aralığında İlimiz genelinde kış lastiği takma zorunluluğu bulunan araçlara yönelik olarak yapılacak trafik denetimlerinde, kış lastiği olmayan araçlara 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65/A maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır." - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Günlük burç yorumları 13 Aralık 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Tefecilere 'hanımağa' operasyonu TEMSA üretimi neden durdurduğunu açıkladı: Hacizler nedeniyle mecbur kaldık Esenyurt'ta metruk binada 15 günlük bebek cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri
16:40 "Tamamlanmış En İyi Konut Projesi" Ödülü 3S Firuze Konakları'nın oldu. - Son Dakika Haber
16:38 CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan ABD Senatosunun "Ermeni kararı"na tepki Açıklaması - Son Dakika Haber
16:33 Öğrenci servis denetimleri artarak devam ediyor - Son Dakika Haber
16:32 Beyoğlu'nda yangın paniği - Son Dakika Haber
16:32 Uçurumdan aşağı yuvarlanan otomobilin sürücüsü 13 gün sonra hastanede öldü - Son Dakika Haber
16:12 Haklarında kayıp ilanı olan 2 kişinin cesedi Beykoz'da bir evde bulundu - Son Dakika Haber
15:31 Ahmet Davutoğlu ile Nihal Olçok el ele poz verdi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 16:44:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kış lastiği takmayan araçlara ceza uygulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]