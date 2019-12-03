Kış lastiği takmayana 625 lira para cezası

Kış lastiği takmayanlara 625 lira para cezası uygulanacak.



Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kış lastiği uygulamasına 1 Aralık itibariyle başlandığı hatırlatıldı. Kış lastiği zorunlu olduğu halde takmayan yük, yolcu ve ticari araçlar için 625 lira cezai işlem uygulanacağı, kış lastiğinin aşırı yağmur, sis, kar, tipi ve buzlanma gibi nedenlerle sürücülerin görüş mesafesini azalttığı ve sürücülerin fren ve durma mesafesini ise artırdığı belirtildi.



Sürücülerin kış mevsiminde trafik güvenliği üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla kış lastiği kullanmaları istendi.



Kış lastiği ile ilgili farklı zamanlarda trafik ekiplerinin uygulama yapacağı belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ